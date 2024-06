UERN abre inscrições para mestrado e doutorado em Física

O Programa de Pós-Graduação em Física da Uern (PPGF) está com inscrições abertas para os cursos de Mestrado e Doutorado em Física, para o semestre 2024.2.

São oferecidas dez vagas para o Mestrado e outras dez vagas para o Doutorado, nas áreas de Astrofísica, Cosmologia e Física da Matéria Condensada, com opções em modalidades experimental e teórica.

As inscrições podem ser realizadas entre os dias 6 e 30 de junho, por meio do SIGAA.

O processo seletivo inclui uma prova escrita, entrevista, análise de históricos escolares, currículo e cartas de recomendação.

A prova escrita, marcada para 10 de julho de 2024, será eliminatória e classificatória, enquanto as demais etapas serão apenas classificatórias.

As matrículas deverão ser feitas pessoalmente ou por procuração nos dias 06 e 07 de agosto de 2024.

Mais informações podem ser acessadas no EDITAL e na página do programa.

Eventuais dúvidas podem ser encaminhadas para a coordenação do PPGF, através do e-mail [email protected] ou do telefone (84) 3315-2240.