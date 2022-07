UBS e Partage Shopping serão pontos de vacinação nesse final de semana

Neste final de semana, a campanha “Mossoró Vacina” disponibilizará dois pontos de vacinação para a população de Mossoró. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, estará disponível a aplicação de doses contra a Covid-19 e Influenza, a primeira para pessoas com mais de cinco anos e, a segunda para toda a população.

Abrem no sábado (2) e domingo (3) a Unidade Básica de Saúde Maria Soares, localizada ao lado da Unidade de Pronto Atendimento do Alto de São Manoel, e o Partage Shopping. O horário de funcionamento da UBS será das 8h às 16h, nos dois dias. Já no shopping no sábado a vacinação ocorre das 10h às 18h e no domingo das 11h às 18h.

Vale salientar que a primeira dose da vacina contra a Covid-19 é aplicada em pessoas a partir dos 5 anos de idade. Já a segunda dose é para adolescentes a partir dos 12 anos, obedecendo o intervalo para a 1ª dose preconizado pelo Ministério da Saúde.

Já a terceira dose também é para pessoas a partir dos 12 anos, após 4 meses da aplicação da 2ª dose. Por fim, a quarta dose é para pessoas acima de 40 anos, que tomou a 3ª dose há quatro meses.

Já em relação à vacinação contra a Influenza, desde o último sábado (25) que o município de Mossoró está imunizando a população em geral, a partir de 6 meses de vida, além dos grupos prioritários.