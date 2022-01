TV Digital está ativa para mais de 43 mil potiguares

Em maio de 2021, o Ministério das Comunicações (MCom) lançou o programa Digitaliza Brasil com a meta de concluir, até o final deste ano, o processo de digitalização do sinal de TV em 1.638 cidades que contam apenas com o sinal analógico. Todo o trabalho previsto no programa visa beneficiar 23 milhões de pessoas.

Na última quarta-feira, 19, o MCom fechou o primeiro ciclo de cidades do Rio Grande do Norte percorridas para a finalização da infraestrutura de transmissão da TV Digital. Cerca de 43 mil pessoas passaram a receber o novo sinal nos municípios de Barcelona, Baía Formosa, Santo Antônio e Bento Fernandes.

Com a TV Digital, a população local ganha mais qualidade de som e imagem na programação e, principalmente, passa contar com maior diversidade de canais. Essa transição no padrão já é uma realidade para os moradores de Barcelona, Baía Formosa, Santo Antônio e Bento Fernandes, no Rio Grande do Norte. Outras ativações do sinal digital devem ocorrer no estado.

Em Barcelona, ponto de partida do Digitaliza na Estrada, a população passou a contar com nove canais digitais na última segunda-feira, 17. Baía Formosa, que antes contava com dois canais de TV, passou a ter dez. Mesma transformação registrada em Santo Antônio e Bento Fernandes.

Mais de 43 mil pessoas foram beneficiadas. No final de setembro de 2021, o MCom inaugurou as duas primeiras estações de televisão digital, instaladas nos municípios de Tenente Ananias e Touros (RN).