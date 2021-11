Turista de 19 anos cai de falésia da praia de Pipa durante passeio de quadriciclo

Um turista de 19 anos caiu de cima de uma falésia na praia de Pipa, no litoral Sul potiguar, durante um passeio de quadriciclo.

O caso aconteceu na tarde de segunda-feira (15), segundo confirmou a Polícia Militar e a equipe da Unidade Mista de Saúde do município.

O jovem, que é de Fortaleza, foi socorrido com fratura no fêmur, pneumotórax e suspeita de perfuração no pulmão. Apesar da gravidade dos ferimentos, a equipe de saúde afirmou que ele estava consciente e orientado.

Após atendimento na unidade mista de saúde, ele foi transferido para o Hospital Walfredo Gurgel, em Natal.

“Foi um milagre ele ter sobrevivido. A queda foi de cerca de 30 metros”, contou o assistente social da unidade mista de saúde, Rosemberg Ferreira, que estava de plantão na segunda-feira (15).

O caso aconteceu por volta das 16h nas falésias da região conhecida como Chapadão – um dos principais pontos turísticos da região. O resgate aconteceu na praia das Minas.

Grupos de turismo fazem passeios na região diariamente.

A Secretaria de Saúde do Rio Grande do Norte também foi questionada sobre o estado de saúde do paciente na manhã desta terça-feira (16), mas não respondeu até a publicação desta matéria.

Por Igor Jácome G1 RN