Turismo: Rio Grande do Norte registra melhor setembro dos últimos 10 anos em número de passageiros

O Rio Grande do Norte bateu mais um recorde no turismo: setembro foi o melhor mês registrado dos últimos 10 anos. Além do aumento da oferta de assentos em 12,3%, foram 26 mil passageiros a mais em comparativo ao mesmo mês do ano passado, o que representa um acréscimo de 15,6%, segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC.

Para o diretor-presidente da Emprotur, Raoni Fernandes, esses resultados são fruto de meses de planejamento estratégico para garantir crescimento mesmo em baixa temporada. “A consolidação do crescimento de setembro, que já estava sinalizado em estudos da inteligência interna e do Aeroporto de Natal, contribui para a perspectiva de uma das melhores altas temporadas dos últimos anos”.

Dados do setor de Inteligência da Emprotur também projetam excelentes expectativas para o mês de outubro. “Segue no mesmo ritmo de quebra de recordes”, diz Raoni.

*SETEMBRO 2024*

Aumento de voos: +9,2%

Aumento de assentos: +12,3%

Aumento de passageiros (pax): +15,6%, o que representa mais de 26 mil passageiros adicionais no estado.

Melhor taxa de ocupação do ano (load factor): 84%, com uma variação positiva de 4% em relação ao ano anterior.