Turismo do RN movimenta R$ 1,7 bilhão durante a alta estação

O turismo no Rio Grande do Norte registrou uma performance excepcional nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro, com uma injeção econômica de R$ 1,7 bilhão durante a alta temporada.

O resultado, conforme apontado pelo Sistema de Inteligência Turística do Rio Grande do Norte (Sírio) e pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), reflete a crescente popularidade do estado como destino turístico, tanto entre os viajantes nacionais quanto internacionais.

Raoni Fernandes, diretor-presidente da Empresa Potiguar de Promoção Turística (Emprotur), atribui esse sucesso à combinação de praias deslumbrantes, clima tropical e uma variedade de opções de lazer e entretenimento oferecidas pelo estado.

Além disso, destaca-se o papel fundamental do Governo do Estado e dos parceiros do setor turístico, juntamente com estratégias de marketing eficazes, na promoção do Rio Grande do Norte como um destino turístico de renome internacional.

Os dados econômicos recentes ressaltam a importância do turismo para a economia local, impulsionando diversos setores e destinos no estado.

Solange Portela, Secretária de Estado do Turismo, enfatiza a relevância de trabalhar com informações do Sistema de Inteligência Turística do RN para desenvolver estratégias de promoção mais eficazes e fortalecer o turismo em toda a região.

Além disso, a Emprotur-RN anunciou recentemente que o fluxo de passageiros no aeroporto atingiu o melhor resultado dos últimos sete anos, destacando a tendência positiva do turismo no estado e consolidando sua posição como um destino turístico de destaque no Brasil.