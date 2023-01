Túmulo de Bento XVI poderá ser visitado a partir de 8 de janeiro

A partir deste domingo, 8 de janeiro, o túmulo do Papa emérito Bento XVI pode ser visitado nas Grutas da Basílica de São Pedro. Os fiéis e peregrinos poderão aceder à grande cripta da Basílica, onde se encontram sepultado vários Papas, a partir das 9 horas. O anúncio foi feito pela Sala de Imprensa da Santa Sé.

O Papa Ratzinger foi sepultado onde antes se encontravam os restos mortais de João Paulo II, transferido em 2011, um dia após a beatificação, para a Capela de São Sebastião, na nave lateral direita da Basílica, ao lado de onde fica a Pietá de Michelangelo.

Na última quinta-feira, no final do funeral celebrado na Praça de São Pedro, após três dias de exibição do corpo, ao qual 200.000 pessoas puderam prestarar sua última homenagem, o caixão de cipreste do Papa emérito, dentro do qual foi conservado o ‘Rogito‘, as moedas e medalhas do pontificado e o pálio, foi colocado dentro de um caixão de zinco, que por sua vez foi guardado em outra caixa de carvalho, para então ser enterrada. O nome do sucessor de Pedro 265 está gravado em uma placa de mármore branco.