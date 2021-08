TUDO TRANQUILO

Estava tenso com a ameaça de ditadura no Brasil, mas fiquei tranquilo depois de assistir ao desfile de sucatas blindadas e da marcha da tropa formada por um cabo e um soldado para fechar o Congresso e o Supremo Tribunal Federal (STF). Tranquilizei-me ao ver que era apenas Bolsonaro fazendo bolsonarices.

COMEMORAÇÃO

Como não vai ter golpe e hoje é Dia do Estudante, do Advogado e do Garçom. Vou festejar na condição de integrante das duas primeiras categorias, com as galeras do Bar de Germário e da Varada do Bode, em Assú, fechando a lista.

EDUCAÇÃO

A governadora Fátima Bezerra (PT) apresentou hoje o Programa Nova Escola Potiguar (PNEP). O projeto envolve, segundo disse, o investimento de R$ 400 milhões na construção de Institutos Estaduais, escolas, reformas, modernização e combate ao analfabetismo.

DEPRESSÃO

Aprovada neste dia 11, na Assembleia Legislativa do RN, a inclusão de medidas de conscientização, prevenção e combate à depressão, automutilação e suicídio, nos projetos pedagógicos das escolas públicas e privadas de educação básica. Kleber Rodrigues (PL) é o autor da proposta merecedora de reconhecimento.

CPI SECRETA?

Pegou mal para a Assembleia Legislativa do RN o “segredo” imposto aos trabalhos da CPI da Covid. Regimento Interno? Hun! Por que não fizeram isso antes? Jabuti não sobe em árvore. Aliás, muito curiosa a redação do art. 79 dessa norma. No caput, estabelece que “As reuniões da Comissão serão públicas” e no parágrafo 2º proíbe “gravação de áudio e som”, exceto para registro interno, e “transmissões de rádio ou televisão”.

PREGAÇÃO ELETRÔNICA

Conversei brevemente com dois mórmons no táxi que me trouxe para Assú no final da manhã. Na verdade, com um deles, natural do México. O outro, americano, aparentemente ainda não está muito familiarizado com a Língua Portuguesa, e meu inglês só serve para pedir uísque, vodca, essas coisas básicas à boemia em territórios estrangeiros. Considero admirável o trabalho missionário deles. Por isso, perguntei e descobri que, mesmo durante a pandemia, o trabalho dos rapazes da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias continua a ser feito, embora por meios eletrônicos.

CANDIDATURA

A advogada e professora Vânia Furtado, ex-porcuradora do município e ex-coordenadora do curso de direito da Universidade Potiguar (UnP), anunciou nesta quarta-feira que será candidata à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em Mossoró.

A FLOR

Flordelis cassada pela Câmara dos Deputados, com um placar acachapante de 437 a 7 votos, além das 12 abstenções. Dizem que mandou um magote de filhos matar o marido, pastor Anderson do Carmo.

UMA ESPERANÇA

Clarice Lispector por Aracy Balabanian.