TSE convida Lira, Pacheco, ministros do STF e do TCU para acompanhar votação

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, convidou os presidentes da Câmara e do Senado, os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e integrantes do Tribunal de Contas da União (TCU) para acompanhar a apuração de votos na Corte eleitoral, neste domingo (30/10), segundo turno das eleições gerais de 2022.

No primeiro turno, Rodrigo Pacheco (PSD) esteve no TSE e ficou para a coletiva de imprensa após o resultado. No dia 30, no entanto, o presidente do Senado deve ir ao TSE no fim da tarde. No entanto, o Metrópoles apurou que Pacheco não fica para o resultado. Ele deve fazer um pronunciamento do púlpito da Presidência do Senado assim que houver a confirmação dos vencedores pela Justiça Eleitoral.

Pelo STF, nove ministros devem comparecer: a presidente da Corte, ministra Rosa Weber, e os ministros Luís Roberto Barroso, Luiz Fux, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e o próprio Moraes. Kássio Nunes Marques não vai, e André Mendonça ainda não se pronunciou.

O presidente do TCU, Bruno Dantas, também foi convidado.

Metrópoles