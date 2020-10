TSE aprova envio de tropas federais para 113 cidades do RN durante o primeiro turno das eleições

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou nesta terça-feira (27) o envio de tropas federais para acompanhar e garantir a segurança das eleições no primeiro turno das eleições, em 15 de novembro, no Rio Grande do Norte e mais seis estados: Maranhão, Pará, Amazonas, Mato Grosso do Sul, Acre e Tocantins.

Após a aprovação, os pedidos devem ser encaminhados ao Ministério da Defesa e 345 municípios, inicialmente, serão contemplados por ter históricos de violência durante as eleições e ainda de possuírem baixo efetivo da Polícia Militar. No RN serão 113 cidades a receber as forças de segurança.

Em entrevista publicada no último domingo ao jornal O Mossoroense, o juiz eleitoral Vagnos Kelly já havia confirmado a presença de reforço na segurança durante as eleições em Mossoró: “Além das Forças Policiais locais que inclui a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal, a Polícia Militar, Guardas Civis Municipais e Policiais Penais, nós também contaremos com o auxílio do Exército Brasileiro para garantir segurança no período da Eleição”.