Trump tem discurso interrompido após tiros do lado de fora da Casa Branca

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, teve o discurso interrompido e foi retirado do palanque por assessores e seguranças durante uma coletiva de imprensa, na noite desta segunda-feira (10), na Casa Branca, em Washington, D.C..

O próprio presidente anunciou depois que a retirada do púlpito aconteceu após disparos serem ouvidos do lado de fora da Casa Branca. Uma pessoa ficou ferida e agentes do Serviço Secreto foram acionados, apontam as informações preliminares.

Trump concedia uma coletiva aos jornalistas a respeito das ações de combate à pandemia do novo coronavírus quando um agente subiu ao palanque e disse algo em seu ouvido. O presidente, em seguida, saiu da sala escoltado e o local onde os profissionais de imprensa estava foi trancado por razões de segurança dos jornalistas.

Yahoo