Trump se reúne com Biden em 1ª visita à Casa Branca após eleição

Reunião entre o presidente eleito e Joe Biden inicia transição de governo. Em 2021, após perder eleição, o republicano se recusou a receber o democrata, eleito na ocasião.

Por Redação g1

13/11/2024 13h16 Atualizado há 16 segundos

Trump chega à Casa Branca para se reunir com Joe Biden em início de transição de governo em 13 de novembro de 2024. — Foto: REUTERS/Kevin Lamarque

Em sua primeira visita à Casa Branca desde que deixou a presidência, Donald Trump se reuniu com o presidente Joe Biden nesta quarta-feira (13). Biden disse a Trump que está ansioso para uma transição pacífica de poder, reiterando o que falou em seu primeiro discurso após a vitória do republicano.

Trump respondeu Biden dizendo que “a transição será suave o mais possível, e agradeço por isso, Joe”. Os dois se cumprimentaram e deram sorrisos enquanto conversavam em frente à imprensa. Trump também afirmou que “política é difícil, mas é um bom mundo hoje”.

O encontro marcou o início da transição entre governos. Apesar de a reunião ser uma tradição na política norte-americana e representar uma transferência pacífica de poder, Trump se recusou a receber Biden em 2020, quando o democrata venceu as eleições.

Antes da reunião com Biden, Trump discursou para parlamentares republicanos no Congresso dos EUA. No discurso, ele explicou suas prioridades para o primeiro dia de governo.

O presidente da Câmara, Mike Johnson, havia afirmado na terça que os republicanos estão “prontos para entregar” a agenda “EUA em Primeiro Lugar” do novo presidente.