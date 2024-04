TRT-RN libera R$ 765 mil para pagamentos de débitos trabalhistas do ABC

O Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região (TRT-RN) liberou R$ 765 mil para o pagamento de dívidas do ABC Futebol com a Justiça do Trabalho. A dívida total do clube é de 6,3 milhões e envolve 32 processos.

O plano de pagamento para 2024, que destinará R$ 150 mil mensais para pagamento aos credores, foi homologado nesta quinta-feira, 18, pelo juiz Inácio André de Oliveira, da CMPP/CAEX.

Ele explicou que atualmente existe em conta judicial R$ 2.063.943,39, “decorrentes dos repasses da CBF realizados em 2024, havendo ainda a ser depositado apenas o valor aproximado de R$1.200.000,00. Esses valores decorrem da participação do time nas copas do Nordeste e do Brasil”.

Além disso, vêm sendo depositados na conta judicial os valores referentes à Timemania, que são, em média, aproximadamente de R$ 65 mil por mês.

Com a retirada dos R$ 765 mil para o pagamento dos trabalhadores, foram liberados cerca de 1,2 milhões para o ABC.

O juiz esclareceu, também, que os pagamentos serão realizados por ordem de antiguidade de processos.