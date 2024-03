TRT-RN leiloa estádio Barrettão, do Globo de Ceará-mirim, nesta sexta-feira

Uma área de 120 hectares na fazenda Jacoca de Cima I, onde foi construído o estádio Barrettão, a sede oficial do Globo F.C. e um armazém com 1.100 m² de área construída, em Ceará-mirim, será leiloada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região (TRT-RN), no próximo dia 22 de março (sexta-feira).

O estádio foi penhorado pela 5ª Vara do Trabalho de Maceió para garantir o pagamento de uma dívida trabalhista da Tendência Tecnologia Educacional Ltda-ME, que tramita na 5ª Vara do Trabalho de Maceió, empresa que tem entre seus sócios o proprietário do clube.

O primeiro leilão do ano de 2024 do TRT-RN será realizado na sexta-feira (22), a partir das 9h, reunindo 40 lotes de bens penhorados pelas Varas do Trabalho de Natal, Mossoró, Assu, Caicó, Ceará-Mirim e Currais Novos para pagamento de dívidas trabalhistas.

O leilão será presidido pelo juiz Inácio André de Oliveira, da Coordenadoria de Mandados e Pesquisa Patrimonial e da Central de Mandados do TRT-RN.

Além do estádio Barretão, o TRT-RN vai leiloar vários imóveis, automóveis e equipamentos industriais, com destaque para a Fazenda Nascença III, em Ceará-mirim e a Fazenda Catamboeira, em São Gonçalo do Amarante, uma garagem de ônibus e uma casa à beira mar de Pitangui, no litoral norte.

Também serão leiloadas várias salas comerciais no centro do Rio de Janeiro, um prédio comercial no bairro da Ribeira e a sede do Centro Social Urbano do bairro da Nossa Senhora da Apresentação, em Natal e um terreno no bairro Paredões e uma casa no conjunto Vingt Rosado, em Mossoró.

O TRT-RN ainda vai leiloar 400 milheiros de tijolos de 8 furos e todos os equipamentos da Associação de Proteção e Assistência à Maternidade e à Infância de São Miguel, na região oeste do estado e da Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Macau.

O pregão será híbrido, com lances presenciais e telepresenciais. Os lances presenciais poderão ser apresentados no auditório do Hotel Majestic (Av. Roberto Freire, 3800 – Ponta Negra, em Natal).