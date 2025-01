TRT-RN empossa seus novos dirigentes nesta quinta-feira 9

O Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região vai empossar os novos dirigentes eleitos para o biênio 2025/2027, em sessão solene na noite desta quinta-feira 9, às 18h, no teatro Alberto Maranhão, com a presença de autoridades e representantes de toda a sociedade.

O desembargador Eduardo Serrano da Rocha assumirá a presidência e será o novo corregedor do TRT-RN, sucedendo o desembargador Eridson João Fernandes Medeiros.

Eduardo Rocha terá como vice-presidente a desembargadora Isaura Maria Barbalho Simonetti e o desembargador Bento Herculano, como ouvidor.

Caberá à desembargadora Maria do Perpétuo Socorro Wanderley de Castro a saudação aos novos dirigentes do TRT do Rio Grande do Norte.

Após a solenidade, haverá uma recepção, às 20h, no Olimpo Recepções.

Eduardo Rocha – Presidente

O presidente eleito do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, desembargador Eduardo Serrano da Rocha é natalense e tem formação em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Foi advogado trabalhista militante e atuou, também, como assessor jurídico da Prefeitura de Natal. Eduardo presidiu a Associação Norte-rio-grandense de Advogados Trabalhistas e foi vice-presidente da Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas. No ano de 2020, Eduardo Serrano da Rocha foi nomeado desembargador do TRT-RN pela vaga do quinto constitucional e assumiu a vice-presidência em 2023.

Isaura Simonetti – Vice-presidente

A desembargadora Isaura Maria Barbalho Simonetti, nasceu em Natal e formou-se em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte em 1990. No mesmo ano, assumiu cargo de servidora pública no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte e, em 1991, passou a ser servidora do TRT da 13ª Região (PB). Entre 1992 e 1993, foi servidora do TRT-RN e assumiu o cargo de juíza substituta. Isaura foi juíza titular da Vara do Trabalho de Caicó e da 1ª Vara do Trabalho de Natal. Ela foi eleita desembargadora neste ano de 2024.

Bento Herculano – Ouvidor

O desembargador Bento Herculano Duarte Neto, nasceu em Natal e ingressou na magistratura do trabalho aos 23 anos, em 1990, e presidiu o TRT-RN (2019/2020). Graduado em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Bento é mestre e doutor em Direito das Relações Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e professor de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho da UFRN e de várias instituições de ensino do país.