TRT divulga lista de credores de precatórios trabalhistas do Governo do RN

O Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região (TRT-RN) publicou nesta quarta-feira 19 a lista dos 150 credores de precatórios trabalhistas do Estado do Rio Grande do Norte que manifestaram interesse de participar do programa Acordo Direto, cujas inscrições se encerraram na segunda-feira.

Confira aqui a lista de credores do Acordo Direto, que receberão seus créditos no prazo de 30 dias após a homologação do acordo.

Atualmente, o TRT-RN dispõe de R$ 26 milhões para fechar esses acordos diretos nos precatórios do Governo do Estado.

O programa é o resultado de um termo de cooperação firmado entre o TRT-RN e a Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Norte e permite o pagamento imediato das dívidas com um deságio de 40% do valor atualizado do crédito.

Em caso de dúvida, ligue (84) 4006-3083 | 4006-8082 | 4006-8084.