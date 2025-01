Trio suspeito de roubar caminhão com carga de mais de R$ 1 mi é preso após perseguição e troca de tiros com a polícia no RN

Três homens suspeitos de roubarem um caminhão com uma carga de equipamentos eletrônicos avaliada em mais de R$ 1 milhão foram presos na tarde desta terça-feira (28) em Mossoró, na Região Oeste do Rio Grande do Norte, após perseguição e troca de tiros com a polícia.

Um vídeo gravado por policiais civis dentro da viatura mostrou parte da peserguição, que durou mais de 15 quilômetros, segundo a corporação (veja acima na reportagem). No trajeto, eles andaram em alta velocidade e invadiram a contramão de avenidas e rodovias.

De acordo com a Polícia Civil, o roubo ao caminhão ocorreu na cidade de Jaguaribe (CE), mas os criminosos foram presos em Mossoró (RN), cidade distante mais de 230 quilômetros.

Os suspeitos presos em flagrante tem 20 anos, dois deles, e 24 anos. Eles chegaram a manter o motorista do caminhão como refém em parte do crime (veja mais detalhes abaixo).

Caminhão foi parado a tiros

A primeira ação do crime foi em Jaguaribe. Em um uno Fiat Uno branco, os suspeitos interceptaram o caminhão com a carga de aparelhos e eletrônicos e atiraram contra o veículo.

Dois dos suspeitos – armados e com um bloqueador de sinal veicular – renderam e encapuzaram o motorista do caminhão, o mantendo como refém.

Em seguida, “escoltados” por comparsas no Fiat Uno, seguiram para a cidade Russas (CE), onde o caminhão parou ao ser bloqueado pelo sistema de rastreamento da carga.

Os criminosos, então, abandoraram o veículo e também o motorista, fugindo em direção a Baraúna, na Região Oeste do Rio Grande do Norte.

A Delegacia Especializada em Furtos e Roubos (Defur) foi acionada e iniciou uma operação para interceptar os suspeitos na RN-016.

Interceptação, tiros e perseguição

Durante a abordagem na rodovia no RN, os suspeitos desobedeceram a ordem de parada e efetuaram disparos contra a equipe policial, que revidou, segundo a Polícia Civil.