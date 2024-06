Trio é preso por sequestro de secretário de Cultura de Lagoa D’Anta, no interior do RN

O secretário municipal de Cultura de Lagoa D’Anta, Jota Marinho, foi sequestrado na manhã deste sábado 22 enquanto trabalhava na ornamentação de uma praça pública. De acordo com relatos de testemunhas, dois criminosos encapuzados abordaram a vítima e obrigaram o homem a entrar em um carro, fugindo em seguida. A vítima foi libertada horas depois, na madrugada deste domingo 23.

A polícia militar foi acionada e, após investigações, três suspeitos do sequestro foram presos ainda no sábado.

Imagens do secretário amarrado e com uma arma apontada para sua cabeça circularam nas redes sociais. Em um áudio divulgado na manhã de domingo, Marinho relatou os momentos de terror que viveu e agradeceu as orações de todos.

“Graças a Deus ocorreu tudo bem. Foi um momento difícil e bem complicado, mas com a ajuda de Deus e as orações de todo mundo, deu tudo certo, já estou na minha casa. Vamos aguardar agora o desenrolar das investigações e as coisas acontecerem. A priori, quero agradecer o apoio de todo mundo, da população, de João Paulo, nosso prefeito. Graças a Deus estou bem, estou vivo, estou ileso e em casa”, disse Jota.

Suspeitos de sequestro tinham posse de armas, munições e maquineta de cartão

Os três suspeitos presos, dois homens e uma mulher, são de origem paraibana. Eles estavam em um carro com destino a Santo Antônio e foram interceptados pela polícia. Com eles foram encontrados celulares, armas, munições, maquineta de cartão, dinheiro e o veículo utilizado no crime.