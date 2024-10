Trio de playboys atiram para o alto e agredem pessoas em situação de rua em Manaus

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram um trio de homens atirando para o alto, agredindo pessoas em situação de rua e disputando “racha” pelas ruas de Manaus. Os suspeitos são considerados foragidos pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM).

Na madruga desta terça-feira (22), o delegado titular do 1° Distrito Integrado de Polícia, Cícero Túlio, pediu a prisão preventiva do grupo após acabar o prazo para se entregarem à polícia.

O caso ganhou repercussão após Pedro Henrique de Carvalho Baima, de 20 anos, gravar um vídeo dele mesmo dentro de um carro disparando um tiro para o alto. Segundo a Polícia Civil, ele faz parte de uma quadrilha de homens que tem aterrorizado moradores de Manaus.

Ainda de acordo com a polícia, o grupo sai pelas ruas da cidade causando destruição e violência. Em vídeos compartilhados nas redes sociais, eles também são vistos jogando bebida em pessoas em situação de rua. Enrick Benigno Lima, também de 20 anos, é outro integrante que participa de rachas em ruas residenciais e dispara tiros para o alto, ainda segundo a investigação.

Em um dos vídeos, o grupo armado atira em postes de iluminação pública. Em outro registro, Marcos Vinícius Mota da Silva, de 18 anos, aparece em frente a um espelho segurando um revólver. Ele também é investigado pela polícia.

O delegado Cícero Túlio afirmou que todos os suspeitos são filhos de empresários da Região Metropolitana de Manaus, pessoas de alto poder aquisitivo.

“Curiosamente, de forma manifesta, acabaram aí realizando diversos atos atentatório contra a segurança pública aqui do Estado do Amazonas” disse o delegado

Na segunda-feira (21), por ordem da Justiça, a Polícia Civil realizou uma operação nas residências dos suspeitos, onde foram apreendidos computadores e celulares. Na casa de Marcos Vinícius, os investigadores encontraram munições de pistola.