Tribunal do Júri Popular de Mossoró julga caso de infanticídio nesta segunda

O Tribunal do Júri de Mossoró julgará, nesta segunda, 26, Emilly Karolini Farias Barbalho, atualmente com 26 anos, pela acusação de arremessar sua filha recém-nascida pela janela do banheiro de um condomínio localizado no Planalto 13 de maio.

O crime ocorreu no dia 17 de fevereiro de 2019 e Emilly Karolini será levada a júri popular cinco anos depois do fato. Na época, ela confessou, alegando que a bebê estava sem vida quando nasceu, porém, a análise pericial realizada confirmou que a bebê, que nasceu com sete meses, estava viva antes da queda. Os pais da acusada moravam com ela e afirmaram que não sabiam de sua gravidez.

Os trabalhos do Júri serão presididos pelo juiz Vagnos Kelly Figueiredo de Medeiros.

INFANTICÍDIO

O infanticídio está previsto no artigo 123 do Código Penal Brasileiro, sendo caracterizado por matar, sob a influência do estado puerperal, o próprio filho, durante o parto ou logo após.