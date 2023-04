Tribunal da Democracia inaugura exposição “Eleições e Povos Indígenas”

Durante o lançamento da exposição fotográfica Eleições e Povos Indígenas, nesta terça-feira (18), na sede Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o presidente da Corte, ministro Alexandre de Moraes, destacou o ineditismo de uma mostra sobre a temática e ressaltou que a “singela homenagem” reforça o empenho da Justiça Eleitoral para garantir a inclusão e a participação dos povos originários em todo o processo eleitoral brasileiro.

Veja vídeo sobre o lançamento da exposição.

“É uma grande alegria poder participar dessa homenagem aos povos originários e acredito ser muito importante, principalmente porque é realizada pelo Tribunal da Democracia. Queremos que os povos indígenas, como qualquer brasileira ou brasileiro, possam escolher seus representantes e possam participar ativamente da vida política do país”, ressaltou Moraes.

Maurício Terena, que é indígena do estado de Mato Grosso do Sul e representante da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib), reforça a importância de espaços que deem visibilidade aos “parentes” dentro da democracia brasileira. “O TSE sinaliza entender que nós, povos indígenas, temos nossas particularidades dentro do processo de votação. Um dia antes de comemorar o Dia Nacional dos Povos Indígenas, uma exposição como essa simboliza justamente a importância das ações eleitorais que garantem os nossos direitos”, salientou.

A indígena Andressa Pataxó, do estado da Bahia, afirmou que a mostra é de extrema importância, especialmente por ter sido lançada pelo Tribunal que organiza as eleições brasileiras. “É uma forma de dar visibilidade a uma população que há anos foi invisibilizada, pois nós também somos eleitores do Brasil. E tomara que essa exposição seja itinerante, para que outros TREs [Tribunais Regionais Eleitorais] possam receber e tornar a mostra um marco da Justiça Eleitoral, destacando as ações eleitorais nas diversas regiões brasileiras”, completou.

Sobre a exposição

A mostra é uma das ações da Corte para celebrar o mês em que se comemora o Dia dos Povos Indígenas (19 de abril) e tem o objetivo de dar publicidade a projetos da Justiça Eleitoral que estimulam e promovem a participação dessa população no processo eleitoral, garantindo aos povos originários o direito ao exercício da cidadania nas diversas localidades do país.

Entre imagens e fotografias que retratam esses trabalhos, a exposição também apresenta um exemplo de simulação de voto na urna eletrônica em idioma indígena e cartilhas bilíngues voltadas a diferentes comunidades originárias.

Além disso, as pessoas que visitarem a mostra poderão assistir ao documentário produzido pela Secretaria de Comunicação e Multimídia do TSE Seção 37: a urna chega ao povo Marubo, que registra a instalação de uma seção eleitoral junto ao Povo Marubo, na aldeia Maronal, situada no Vale do Javari (AM).

Visitação

A exposição, que ficará montada no Foyer do edifício-sede do TSE, em Brasília, inicialmente até o dia 18 de julho, foi preparada em conjunto pelas Secretarias de Comunicação e Multimídia (Secom) e de Gestão da Informação e do Conhecimento (SGIC) do TSE, assim como pelos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs).

A mostra pode ser visitada de segunda a sexta-feira, das 12h às 19h. Para ter acesso ao TSE, basta se identificar na portaria. Para visitas guiadas ou em grupos, é necessário agendamento, que pode ser feito pelo e-mail [email protected].

TP/LC, DM