Tribuna do Norte. Amor e Verdade!

Faço este artigo com muita emoção e consciência. Como se um filme fosse passando diante dos meus olhos e fazendo marejá-los.

Hoje, 24 de março, a Tribuna faz 74 anos de existência! Quase nascemos juntos, e certamente crescemos com muito amor e respeito! Meu pai, visionário do bem e para o bem, foi sempre inquieto e ansioso nos caminhos da vida! Aos 23 anos já era Deputado Federal, e Constituinte aos 46. Queria fazer política, pensou primeiro em se eleger Deputado Estadual. Sem lugar nas vagas, deram a ele um espaço na chapa de federal! Eleição impossível, tornou possível e histórica! Aos 23 anos, naquele tempo! ”O menino Aluízio, de Angicos”, assim era tratado!

Jornalismo e política cresciam juntos! E logo teve a oportunidade abençoada de trabalhar na Tribuna da Imprensa com Carlos Lacerda, seu inspirador e exemplo na imprensa dinâmica e agitada do RJ. Assim começa a sua melhor história de vida, sua paixão no servir pela verdade e informação. É direito das pessoas exercerem a liberdade plena com consciência.

No nosso RN sofrido e desigual, o caminho era a comunicação para ajudar a termos uma política sadia!

Virou obsessão fazer uma Tribuna, esta, a do Norte! Contou com amigos, reuniu o mínimo apoio necessário em salas pequenas e duas máquinas de escrever! Com ajuda que foi buscar, comprou duas máquinas linotipos recondicionadas e uma impressora de segunda mão! Imprimia 500 exemplares por hora em uma Natal com população de 106 mil habitantes! A luta só começava

Com ele, sempre em tudo por tudo, Agnelo e José Gobat! Um escrevendo e o outro contando os poucos recursos. Meu pai queria circular a primeira Tribuna no dia 19 de março, dia de São José, Padroeiro de Angicos! Não conseguiu por problemas técnicos nas máquinas antigas. Somente no dia 24 saiu seu artigo de capa “Nossos rumos”, atemporal. A esperança no caminhar!

Na ditadura militar, mil obstáculos com anunciantes e colaboradores! Meu pai cassado e Agnelo também! O medo nas pessoas, nas empresas, na sociedade, a insana ditadura! Mas a Tribuna resistiu! Enfrentou! Sobreviveu! O líder exemplar onde quer que estivesse!

A Tribuna do Norte tomou conta do seu coração, e eu cuidava como podia da política sem ódio e sem medo!

Meu pai se foi para a Casa de Deus em 2006, mas a Tribuna do Norte o mantém vivo na essência de sua liberdade de imprensa e na luta pela verdade do informar e conscientizar o cidadão e a cidadã!

Aos funcionários da Tribuna do Norte, em todos os tempos, em seus variados espaços, a minha gratidão e respeito pela dedicação e amor pela notícia.

As razões da Tribuna existir e resistir por 74 anos: O amor se faz com a verdade! A verdade se faz com o amor! TRIBUNA do Norte, amor e verdade! Com as bençãos de Deus e a vigilância sempre do seu fundador, Aluízio Alves!

