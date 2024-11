Tri ou penta: Atlético-MG e Flamengo decidem Copa do Brasil na Arena MRV

CNN Brasil

O domingo (10) de decisão da Copa do Brasil terá grito de “tri” ou de “pentacampeão” na Arena MRV, em Belo Horizonte. A partir das 16h (de Brasília), Atlético e Flamengo entram em campo e duelam na partida que revelará o “dono da taça” na 36ª edição do torneio. Esta será a primeira vez que o estádio receberá final de competição nacional, desde a inauguração em agosto de 2023.

Derrotado por 3 a 1 no jogo de ida, disputado no Maracanã, o Galo precisa de grande vitória para dar a volta olímpica em casa. O time comandado pelo técnico Gabriel Milito, campeão em 2014 e 2021, precisa de três ou mais gols de vantagem para ficar com o título no tempo normal; caso faça dois de diferença, haverá disputa por pênaltis.

O Rubro-Negro, que conquistou as edições 1990, 2006, 2013 e 2022, pode até sofrer derrota por placar mínimo (diferença de um gol) que fica com o caneco. Empate e nova vitória também dão o título aos cariocas.

Opções para Gabriel Milito montar o Galo

Gol – poupado contra o Atlético-GO, o goleiro Everson volta ao time. Matheus Mendes, que também não viajou à Goiânia, devido à morte da mãe, retorna ao posto de reserva imediato.

Lateral direita – o treinador argentino pode manter o zagueiro Lyanco, improvisado na posição, ou acionar o compatriota Renzo Saravia.

Lateral esquerda – ao contrário do que fez no Maracanã, quando usou Rubens na função, Milito deve optar por Guilherme Arana, que atuou mais adiantado.

Meias – Além do titular Gustavo Scarpa, Milito conta com Bernard, Zaracho e Igor Gomes. Caso monte o time com dois atacantes, um dos três deverá atuar ao lado do camisa 6. Neste cenário, o argentino é o mais cotado.

Ataque – Hulk e Paulinho são peças certas para os onze inicias. Caso opte por utilizar mais um, Alisson, Alan Kardec e Eduardo Vargas brigam pela vaga. O jovem Caio Maia pode figurar entre os relacionados.

Baixas no Atlético-MG

O único atleta entregue aos cuidados do departamento médico é o atacante Cadu. Ele se recupera de cirurgia delicada no joelho e só retorna aos gramados na próxima temporada.

O volante Fausto Vera e o atacante Deyverson também ficam fora. O argentino defendeu o Corinthians na atual edição; o camisa 9, por sua vez, aturou pelo Cuiabá.

Filipe Luís ganha alternativasPara a partida na Arena MRV, o volante Erick Pulgar e o atacante Bruno Henrique, que cumpriram suspensões no Maracanã, devem voltar ao time titular de Filipe Luís.

Com isso, o treinador ganha alternativas para montar a equipe. Se optar por manter os três atacantes, Erick Pulgar substitui Evertton Araújo e BH entra no lugar de Michael ou Plata.

Uma opção mais conservadora pode ser escalar o Flamengo com quatro meias – Evertton, Pulgar, Gerson e Arrascaeta – e a dupla histórica de ataque: Bruno Henrique e Gabigol.

Desfalques do Flamengo

Com as possíveis voltas de Luiz Araújo e De La Cruz ao grupo, o Flamengo segue com os seguintes desfalques para a decisão: Matías Viña, Everton Cebolinha e Pedro, lesionados.

Atlético-MG x Flamengo

Atlético-MG: Everson, Lyanco, Battaglia, Alonso e Arana; Otávio, Franco, Scarpa; Paulinho, Hulk e Alan Kardec (Zaracho). Técnico: Gabriel Milito

Flamengo: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, Gerson e Arrascaeta; Bruno Henrique, Michael (Evertton Araújo) e Gabigol – Técnico: Artur Jorge.