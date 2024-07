TRF-5 tem concurso de cadastro reserva com vagas para o RN; salários batem R$ 13,9 mil

O Tribunal Regional Federal da 5ª Região – TRF5 publicou, no Diário Oficial da União (D.O.U.), desta segunda-feira (29), o edital de abertura do Concurso Público para Formação de Cadastro Reserva de Servidores do TRF5 (Sede) e das Seções Judiciárias de Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Rio Grande do Norte, Ceará e Sergipe. A banca responsável pelo certame é o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC). O período de inscrições vai de 30/07 a 27/08. As provas estão previstas para acontecer no dia 13/10.

As vagas são para analista judiciário de 21 áreas (Área Administrativa e Área Apoio Especializado em Análise de Dados, Análise de Sistemas de Informação, Arquitetura, Arquivologia, Biblioteconomia, Comunicação Social, Contabilidade, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Estatística, Governança e Gestão de Tecnologia da Informação, Medicina – Clínica Geral, Medicina – Psiquiatria, Odontologia, Psicologia, Segurança da Informação, Suporte em Tecnologia da Informação, Área Judiciária e Oficial de Justiça Avaliador Federal) e técnico judiciário abrangendo a área Administrativa, Agente da Polícia Judicial e Área Apoio Especializado em Contabilidade.

O prazo de validade do Concurso Público é de dois anos, a contar da data da publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, a critério do TRF5, uma única vez e por igual período. Das vagas que vierem a surgir nesse prazo, serão assegurados os percentuais de 10% para pessoas com deficiência, 20% para pessoas negras e 3% para pessoas indígenas.

Inscrições

As inscrições poderão ser realizadas a partir das 10h do dia 30/07 até as 23h do dia 27/08/2024 (horário de Brasília), no endereço eletrônico da banca organizadora do certame. A taxa de inscrição é de R$ 110,00, para Analista Judiciário, e R$75,00, para os cargos de Técnico Judiciário. É possível que o candidato se inscreva para um cargo de analista judiciário e um cargo de técnico judiciário.

Provas

As provas Objetivas e Discursivas para os cargos de Analista Judiciário e Técnico Judiciário serão aplicadas em turnos distintos, a serem divulgados na data indicada no Cronograma do Edital. A realização das provas acontecerá nas capitais Recife, João Pessoa, Natal, Fortaleza, Maceió e Aracaju, conforme opção de Estado de classificação indicada pelo(a) candidato(a), no ato da inscrição.

A confirmação da data e as informações sobre horários e locais das provas serão divulgadas por meio de Edital de Convocação, no Diário Eletrônico da Justiça Federal da 5ª Região – Edição Administrativa, e no site do IBFC e via correio eletrônico (e-mail).

Atualmente, a remuneração inicial para o cargo de Técnico Judiciário é de R$8.529,64 e, para o cargo de Analista Judiciário, de R$13.994,76. Os servidores contam com auxílio-alimentação e outros benefícios.