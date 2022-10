Três promotores de Justiça vão concorrer ao cargo de ouvidor-geral do MPRN

Os promotores de Justiça Rodrigo Pessoa de Morais, Mariana Marinho Barbalho e Mac Lennon Lira dos Santos Leite irão disputar o cargo de ouvidor-geral do Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN). A eleição está marcada para o próximo dia 21.

A presidência da Mesa Eleitoral publicou na edição desta terça-feira (10) do Diário Oficial do Estado (DOE) a lista confirmando as inscrições deles no pleito. Foi concedido o prazo de 48 horas para impugnação ao pedido de inscrição dos candidatos.

Debate

Nesta segunda (9), o plenário da sede da Procuradoria Geral de Justiça recebeu um debate inédito entre os três candidatos. A iniciativa foi da Ampern, com o apoio da PGJ. O evento aconteceu de forma híbrida, com os candidatos no Plenário da PGJ e expressiva participação dos membros por meio virtual.

O debate, que teve mediação do jornalista Fred Carvalho, foi aberto pela presidente da Ampern, promotora de Justiça Juliana Limeira, que estava acompanhada do vice-presidente, Clayton Barreto, e das diretoras Mariana Rebello e Melissa Barbosa.

O evento contou com participação in loco da procuradoria geral de Justiça, Elaine Cardoso, do PGJ adjunto, Glaucio Pinto Garcia, e da corregedora geral do MPRN, Iadya Gama Maio.

MPRN