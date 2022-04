Três poços quebram e 10 bairros ficam com abastecimento reduzido

A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) informou, nesta segunda-feira, 25, que vem trabalhando no conserto de três poços na cidade de Mossoró, que apresentaram problemas eletromecânicos. De acordo com a companhia, em virtude das falhas, cerca de 10 bairros estão com o abastecimento de água reduzido.

A perspectiva é de que, ainda nesta segunda-feira, o poço P15, responsável pelo abastecimento dos bairros Aeroporto, Boa Vista e Doze Anos seja reativado. Já o poço P30, que atende Itapetinga (Sítio Estreito), Aeroporto 2 (Quixabeirinha), Belo Horizonte, Alto da Conceição, Lagoa do Mato, Alto do Xerém, está com a retomada prevista para a quarta-feira, 27.

Na sexta-feira, 29, a Caern pretende colocar em funcionamento o poço P01, que atende o Centro e bairro Doze Anos. Em todos os casos o prazo de normalização é de até 48h após o conserto. Enquanto os problemas não são sanados, os bairro afetados estão com o abastecimento de água reduzido, uma vez que a companhia realiza manobras para garantir que os consumidores dessas regiões não fiquem totalmente sem água.

Os poços tubulares são responsável por 70% do abastecimento de água em Mossoró. Quando um poço apresenta problema, as equipes atuam no conserto imediato. Mesmo assim, por se tratar de estruturas de grande profundidade, os consertos podem ser mais demorados, por isso a importância da população manter um consumo consciente.