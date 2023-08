Três homens são presos no RN por sequestrar publicitária paulista

Policiais civis da Divisão Especializada em Investigação e Combate ao Crime Organizado (DEICOR), em ação conjunta com equipes da Polícia Civil de São Paulo (PCSP) e da Polícia Militar de São Paulo (PMSP), deflagraram, nesta quinta-feira (24), uma operação com o intuito de desarticular uma organização criminosa especializada em extorsão mediante sequestro responsável por sequestrar uma publicitária paulista, no dia 23 de agosto, na Zona Oeste do estado de São Paulo. No decorrer das diligências, três homens foram presos em flagrante nos municípios de Extremoz e Parnamirim.

Durante o sequestro, outros integrantes da quadrilha que estavam em São Paulo, mantiveram a mulher em cativeiro durante 24 horas. Ela, encontrada em um barraco na capital paulista, foi agredida fisicamente e obrigada a transferir mais de R$ 200 mil para as contas de quatro suspeitos potiguares.

Eles confessaram a participação no crime e alegaram que apenas foram responsáveis pelo recebimento dos valores, tendo repassado uma parte para o sequestradores em São Paulo, os quais teriam planejado toda a ação criminosa.

Ademais, uma espingarda de calibre 12 foi encontrada e apreendida com um dos suspeitos, assim como munição intacta de igual calibre. Um adolescente, irmão de um dos homens, também foi apreendido.

A operação também contou com o apoio da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) de Mossoró, do Ministério da Justiça e da Segurança Pública (MJSP).

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.

Portal 96 FM/RN