Três deputados do RN assinam pedido de impeachment contra Lula; confira

O pedido de impeachment contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva já conta com pelo menos 129 assinaturas. Na manhã desta quarta-feira (21), foi confirmada a assinatura do terceiro deputado federal pelo Rio Grande do Norte. Depois de Sargento Gonçalves e General Girão, ambos do PL, foi a vez de Paulinho Freire (União Brasil) assinar o requerimento.

A proposição do impeachment foi da deputada federal Carla Zambelli (PL/SP). A justificativa para a solicitação foram as declarações de Lula comparando a ação de Israel na Faixa de ao holocausto. A adesão ao pedido já supera o que foi protocolado contra a ex-presidente Dilma Rousseff, que teve 124 assinaturas.

Carla Zambelli justificou o pedido baseado em suposto cometimento de crime de responsabilidade, alegando que as declarações do presidente estão enquadrados no Artigo 5º da Constituição Federal, que cita como “crimes de responsabilidade contra a existência política da União: 3 – cometer ato de hostilidade contra nação estrangeira, expondo a República ao perigo da guerra, ou comprometendo-lhe a neutralidade”.

Paulinho Freire justificou a decisão de apoiar o pedido de impeachment alegando que a medida visa “foi tomada com seriedade, visando “defender os princípios de justiça e respeito histórico”.

“As declarações do presidente Lula não apenas comprometem a dignidade de um momento histórico de profunda tristeza e sofrimento, mas também colocam em risco as relações diplomáticas com Israel e ofendem a comunidade judaica mundial,” afirmou Freire.

O ex-presidente da Câmara Municipal do Natal, que faz parte de partido que tem ministros nomeados por Lula, lançou sua pré-candidtaura à Prefeitura de Natal com apoio de grupos de direita, incluindo do senador Rogério Marinho (PL).

Veja quem assinou pedido de Impeachment até o momento:

Carla Zambelli

Julia Zanatta

Delegado Caveira

Mario Frias

Coronel Meira

Maurício Marcon

Paulo Bilynskyj

Sgt Fahur

Delegado Fabio Costa

Carlos Jordy

Gustavo Gayer

Sgt Gonçalves

Kim Kataguiri

Bia Kicis

General Girão

Luiz Philippe

Nikolas Ferreira

Alfredo Gasparre

Rosangela Moro

Gilvan da Federal

Carol de Toni

Amália Barros

Domingos Sávio

Ramagem

Nicoletti

Messias Donato

André Fernandes

Marcelo Álvaro Antônio

Eros Biondini

Junio Amaral

Coronel Telhada

Marcel Van Hattem

José Medeiros

Zucco

Daniel Freitas

Zé Trovão

Daniela Reinehr

Capitão Alden

Filipe Martins

Bibo Nunes

Adriana Ventura

Gilberto Silva

Cel Chrisóstomo

Sanderson

Giovani Cherini

Filipe Barros

Cristiane Lopes

Capitão Augusto

Gilson Marques

Coronel Fernanda

Eduardo Bolsonaro

Any Ortiz

Marco Feliciano

Adilson Barroso

Chris Tonietto

Silvio Antonio

Ricardo Salles

Silvia Waiãpi

Abilio

Marcio Alvino

Jefferson Campos

Rodrigo Valadares

Marcelo Moraes

Delegado Éder Mauro

Rodolfo Nogueira

Dr. Frederico

Clarissa Tercio

Evair Vieira de Melo

Eli Borges

Coronel Assis

Luiz Lima

Coronel Ulysses

Dr. Jaziel⁠

Capitão Alberto Neto

Mariana Carvalho

Roberto Duarte

Marcos Pollon

Magda Mofatto

Dayany Bittencourt

Maurício Souza

Fernando Rodolfo

Roberta Roma

Alberto Fraga

Reinhold Stephanes Jr

Lincoln Portela

Miguel Lombardi

⁠Dr. Zacharias Calil

Professor Alcides

Rosana Valle

Hélio Lopes

Pedro Lupion

Pastor Eurico

Delegado Palumbo

Zé Vitor

Lucas Redecker

⁠Dr. Fernando Maximo

Thiago Flores

Dr Luiz Ovando

Roberto Monteiro

General Pazuello

Luciano Galego

Afonso Hamm

Osmar Terra

Covatti Filho

Pedro Westphalen

Geovania de Sá

Nelsinho Padovani

André Ferreira

Gerlen Diniz

Ana Paula Leão

Dilceu Sperafico

Vermelho Maria

Franciane Bayer

Joaquim Passarinho

Vicentinho Júnior

Fred Linhares

Sostenes Cavalcante

Amaro Neto

Dep. Carlos Sampaio

Mendonça Filho

Silvia Cristina

Felipe Saliba

Maurício Carvalho

Rafael Simões

Paulinho Freire

Emidinho Madeira

Diego Garcia

Pezenti

Paulo Freire Costa