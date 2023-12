Treinamento de Emergência na Barragem de Lucrécia reforça compromisso do Estado com a Segurança Hídrica e com a população do município

Neste sábado, dia 9 de dezembro, a cidade de Lucrécia foi palco de um evento histórico: o treinamento de emergência na Barragem de Lucrécia, que agora se destaca como o primeiro reservatório do Nordeste a contar com o Plano de Segurança de Barragens (PSB) e a implementação do Plano de Ação de Emergência (PAE). Com quase 90 anos de existência, a barragem, sob a responsabilidade do Governo do Estado, passou por transformações significativas para atender às normativas de segurança. As iniciativas empreendidas, fruto do trabalho conjunto do Projeto Governo Cidadão e da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh), representam um investimento expressivo, ultrapassando a marca de R$ 20 milhões. Este montante abrangeu uma série de medidas preventivas, desde a revisão e readequação de projetos até a implementação do sistema de alerta sonora. A última semana marcou o término da fase crucial de implementação do sistema de sonorização e sinalização, cujo propósito é fornecer segurança à população potencialmente afetada pela mancha de inundação em situações de emergência. Este avanço é parte integrante do compromisso do Estado em se adequar à Política Nacional de Segurança de Barragens, garantindo a integridade da Barragem de Lucrécia. O treinamento, que ocorreu neste sábado (9), desempenhou um papel crucial na preparação da comunidade local para lidar com situações de emergência. Uma simulação realista foi conduzida, permitindo que os moradores compreendessem os procedimentos a serem adotados em caso de uma eventual emergência. “Na ação de hoje, destacamos que – num momento de emergência real – é preciso seguir todos os protocolos que empenhamos, devendo-se manter a calma e seguir todas orientações da Defesa Civil e demais autoridades municipais e estaduais”, disse Gustavo Medeiros, coordenador do PAE/Semarh. O teste contou com a participação de todas as entidades que devem ser acionadas numa situação emergencial, como Defesa Civil estadual e do município, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Samu, Assistência Social municipal entre outras. A Barragem de Lucrécia, agora pioneira no Rio Grande do Norte e em todo o Nordeste, ao adotar o PSB e o PAE, demonstra um compromisso com a segurança hídrica. Essas medidas tornam-se ainda mais relevantes à luz de eventos desastrosos, como os ocorridos em Brumadinho e Mariana, em Minas Gerais, destacando a importância de um planejamento sólido e de prontidão para garantir a segurança das comunidades circunvizinhas. “O Governo do Estado reafirma seu compromisso com a segurança da população, assegurando que todas as medidas necessárias foram tomadas para mitigar riscos e proteger o patrimônio hídrico de Lucrécia. O treinamento deste sábado é um marco significativo nesse compromisso contínuo com a segurança e bem-estar da comunidade local”, finalizou o secretário de Estado da Infraestrutura, Gustavo Coêlho. Toda a ação desenvolvida neste sábado (9), ocorreu em parceria entre o Governo do Estado, por meio do Governo Cidadão, Semarh, Secretaria de Saúde municipal, Igarn, e a Defesa Civil do Estado, a Prefeitura de Lucrécia, a empresa de Fiscalização da obra, QS Oiticica e a TECAL.