Trecho de 1 km de engorda da Praia de Ponta Negra é liberado para banhistas

Obra completa um mês desde a retomada, nesta segunda-feira (21). Aterramento segue no sentido ao Morro do Careca.

Por g1 RN e Inter TV Cabugi

21/10/2024 12h39 Atualizado há 2 horas

Primeiro trecho da engorda da Praia de Ponta Negra é liberado para banhistas em Natal

Um trecho de um quilômetro da Praia de Ponta Negra que já recebeu a engorda da faixa de areia foi liberado para o uso dos banhistas na manhã desta segunda-feira (21), segundo confirmou a Secretaria de Infraestrutura do município.

O trecho da praia fica próximo aos hotéis da Via Costeira de Natal. No início da tarde, já era possível ver pessoas caminhando pela nova areia colocada na praia. O material é dragado de um banco de areia localizado a cerca de 10 km da costa.

O trecho de um quilômetro liberado representa 25% da área total de praia que deverá receber a engorda. O município prevê o aterro de 4 km, ampliando para até 100 metros de largura a faixa de areia, na maré seca.

O trecho de um quilômetro liberado representa 25% da área total de praia que deverá receber a engorda. O município prevê o aterro de 4 km, ampliando para até 100 metros de largura a faixa de areia, na maré seca.

Trecho da engorda de Ponta Negra foi liberado para banhistas na manhã desta segunda-feira (21) — Foto: Sérgio Henrique Santos/Inter TV Cabugi

Esta segunda-feira (21) marca um mês da retomada da obra, que ocorreu no dia 21 de setembro, após mais de duas semanas de paralisação – e quase dois meses após emissão da licença ambiental que autorizava a instalação e operação.

A obra segue em direção ao Morro do Careca.

No início da tarde desta segunda-feira (21), o secretário de infraestrutura do município, Carlson Gomes, afirmou que a areia deve ficar mais clara com o passar do tempo.

“Essa areia voltará à cor normal. Ela constantemente é arada pela empresa, tem um ciclo. Outro detalhe importante é que a gente vê um certo desnível. É um corpo estranho (a engorda) que foi colocado aqui e com a acomodação vai suavizar também esse declive”, afirmou.