Trecho da rodovia RN-177 é entregue na manhã deste sábado 14

A governadora Fátima Bezerra inaugurou, na manhã deste sábado 14, mais um trecho de estrada completamente restaurada através do Programa de Recuperação de Rodovias Estaduais. Desta vez, os potiguares da região do Alto Oeste e que trafegam pela rodovia RN-177, que vai de Pau dos Ferros, passando pela cidade de Encanto, até São Miguel, é que estão sendo beneficiados com um acesso rodoviário recuperado.

A RN-177 é uma das mais importantes vias da malha rodoviária do Rio Grande do Norte, e a principal via de ligação entre grandes municípios da região Oeste Potiguar. Com extensão de 41 quilômetros e um investimento superior a R$ 30 milhões, o trecho recebeu um novo pavimento feito com CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado à Quente), material que garante maior durabilidade, e proporciona mais conforto e segurança para os que trafegam na via.

“Eu sei o quanto ela era necessária, o quanto era imprescindível recuperar para valer essa rodovia. Vale dizer aqui, os senhores e senhoras sabem disso, que essa é uma rodovia que tem 40 anos, e essa é a primeira vez que ela está passando por uma recuperação e restauração para valer”, destacou a governadora Fátima Bezerra.

A reforma desse trecho põe fim a um período de mais de uma década sem grandes serviços de manutenção, e beneficia diretamente cerca de 60 mil pessoas, que vivem nos municípios beneficiados, fortalecendo também a economia local, que tem forte influência da agricultura, comércio e turismo.

“Essa estrada aqui que nós estamos oficializando hoje, ela 100% concluída, é uma das vias mais importantes da malha rodoviária do Alto Oeste. O potencial que tem essa região na agricultura, no comércio, no turismo, é uma região que se tornou um polo da educação, protagonizada exatamente por Pau dos Ferros. E mais um detalhe da RN-177, é que ela liga o Rio Grande do Norte a outra região, a outro estado que é o nosso vizinho Ceará”, disse a governadora.

Presente no momento da inauguração do trecho, Marianna Almeida, prefeita de Pau dos Ferros, comemorou a entrega da recuperação da RN-177.

“Esse é um trecho muito importante da rodovia, ligando Pau dos Ferros a São Miguel, pois aqui tem um fluxo muito intenso em razão do comércio e das universidades. Então a gente fica muito feliz, pois da forma como estava, havia risco de acidentes. Essa é uma recuperação importante para toda a região do Alto Oeste, que agradece a compreensão e a atitude da governadora Fátima Bezerra em fazer essa importante recuperação da RN 177”, celebrou Marianna Almeida, prefeita de Pau dos Ferros.

Trecho da rodovia RN-177 é batizado de Deputado Raimundo Fernandes

Na última segunda-feira 9, um ato da governadora Fátima Bezerra consolidou mais uma novidade ao trecho rodoviário. Na ocasião, a chefe do Executivo sancionou a Lei nº 11.977, que denomina o trecho como Rodovia Deputado Raimundo Fernandes.

O ato representa uma homenagem ao ex-parlamentar que tinha forte atuação na região, sendo uma das personalidades que mais contribuíram com o desenvolvimento do Alto Oeste. Raimundo Fernandes foi deputado estadual por oito mandato, e prefeito de São Miguel entre os anos de 1977 e 1982, e morreu em março de 2023. A homenagem foi proposta pelo deputado Gustavo Carvalho.