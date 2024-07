Trecho da RN-313 será interditada para obra de duplicação nesta segunda 22

A interrupção ocorrerá a partir da RN-313 até a BR-101 e vai permanecer enquanto durarem os serviços.

Para facilitar o tráfego na região durante a interrupção, foi implementado um desvio no local. Para quem trafega no sentido Cajupiranga até a BR-101, o desvio será feito pela Rua Campo Azul, seguindo pela Rua Monte Carlos. Já para quem trafega no sentido contrário, basta seguir o contrafluxo.

Duplicação da RN-313 tem orçamento de R$ 11 milhões

Com um orçamento na casa dos R$ 11 milhões, a obra é financiada por recursos da União e do Finisa, acordo de crédito firmado entre a Prefeitura de Parnamirim e a Caixa Econômica Federal (CEF).