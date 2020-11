TRE-RN fará sorteio de urnas eletrônicas para auditoria

A comissão de Auditoria do Funcionamento das Urnas Eletrônicas realizará neste sábado (14), véspera do 1º turno das Eleições 2020, às 9h, no plenário do edifício sede do TRE-RN, localizado na Avenida Rui Barbosa, 215, Tirol, Natal/RN, o sorteio das seis seções eleitorais que terão suas urnas auditadas.

O sorteio será feito na presença de representantes das coligações partidárias, OAB, do Ministério Público e do juiz Paulo Sérgio da Silva Lima, presidente da comissão. A auditoria das urnas eletrônicas está disciplinada pela Resolução do TSE nº 23.603/2019 e consiste em uma estratégia que tem como finalidade a verificação do funcionamento das urnas eletrônicas.

No dia da eleição, três das urnas eletrônicas sorteadas serão submetidas a uma votação idêntica à oficial, conforme procedimentos estabelecidos na referida resolução do TSE. O propósito final da auditoria é verificar a correspondência entre os votos constantes nos boletins de urnas e no relatório do sistema, a fim de comprovar que os votos foram contabilizados corretamente pela urna eletrônica.

Os procedimentos de auditoria de funcionamento das urnas eletrônicas ocorrerão no horário da votação oficial, domingo (15), das 7h às 17h, no Fórum Eleitoral de Natal. Nas outras três urnas a auditoria é realizada na própria Seção Eleitoral (local de votação), com o propósito de verificar a autenticidade e integridade dos sistemas utilizados na votação. Todos os trabalhos são filmados, além de serem acompanhados por auditores, que fiscalizam as atividades desenvolvidas, e um representante do Ministério Público.