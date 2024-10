TRE-RN divulga balanço das eleições no RN; em Mossoró 83,35% de eleitores compareceram às urnas

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte divulgou nesta segunda-feira (7) o Relatório do resultado da totalização das eleições municipais 2024 de todos os municípios do Rio Grande do Norte.

No documento podem ser consultados dados como, a quantidade de seções eleitorais, o número de eleitores aptos a votar no município, o comparecimento e a abstenção dos eleitores, os quantitativos de votos válidos, brancos e nulos, além da votação de cada candidato que concorreu aos cargos de Prefeito/Vice-Prefeito e Vereador, além do resumo da votação por partidos e federações, o cálculo do Quociente Eleitoral e Partidário, a distribuição das vagas e o resultado da eleição com a listagem dos eleitos, suplentes e não eleitos.

Em Mossoró, 184.656 eleitores estavam aptos a votar em 556 seções eleitorais. O comparecimento à urnas foi de 153.913 eleitores, correspondendo à 83,35%. A abstenção foi de 16,65%, correspondendo ao total de 30.743 mossoroenses que não votaram nas eleições municipais do dia 6 de outubro.

Para o cargo de prefeito, totalizaram 153.913 votos (94,20%), sendo 144.990 válidos. Os nulos representam 5.864 (3,81%) e os votos em branco somam 3.059 (1,99%).

Para vereador, assim como os votos para o cargo de prefeito, totalizaram 153.913 votos (94,69%). Dentre estes, os votos nominais, aquele que é diretamente ao candidato, foram de 141.842 (97,33%) e os votos para legenda, aquele em que o eleitor não escolhe um candidato, porém vota no partido, foram de 3.895 (2,67%). Os nulos foram de 4.625 (3,00%) e em branco foram de 3.551 (2,31%).