TRE-RN disponibiliza ‘Disque-Eleições’ a partir deste sábado (26) para tirar dúvidas sobre o 2º turno em Natal

Eleitores podem usar telefone para perguntar sobre local de votação, regularidade do título eleitoral e justificativa de ausência.

Por g1 RN

25/10/2024 15h00 Atualizado há 2 horas

Celular na mão de usuária — Foto: Reprodução/ TV Globo

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte (TRE-RN) anunciou um serviço de telefone para que os eleitores possam tirar dúvidas sobre local de votação, regularidade do título eleitoral e como justificar a ausência no segundo turno das eleições 2024.

No estado, somente a capital potiguar terá pleito neste domingo (27).

O Disque-Eleições será disponibilizado a partir deste sábado (26) e segue funcionando até o domingo (27). O serviço também deverá funcionar em caso de segundo turno.

O serviço estará disponível ao eleitor por meio do número 0800 084 6464 para chamadas telefônicas ou mensagens de WhatsApp.

O horário de funcionamento da central de atendimento será:

8h às 17h (sábado);

6h30 às 17h30 (domingo).

Mais informações sobre esse e outros canais de atendimento eleitorais, podem ser conferidas no site do TRE-RN.