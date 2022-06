Trânsito é reorganizado para o Pingo da Mei Dia

Está sendo montado um cronograma de orientação à população visando organizar o trânsito do município para a viabilidade do “Pingo da Mei Dia”, evento que abre a programação do “Mossoró Cidade Junina” (MCJ) neste sábado, 4 de junho. A Prefeitura de Mossoró informou que será feito um isolamento da região onde acontece a festa, no intuito de impossibilitar a entrada de armas e materiais ilícitos.

O acesso às ruas onde acontece a festa será vetado para veículos a partir da sexta-feira, 3, exceto para os moradores do Corredor Cultural, que terão acesso mediante apresentação da credencial ao agente fiscalizador. Também terão acesso os comerciantes credenciados para o evento.

Para manter o controle da passagem e circulação dos trios elétricos na avenida Rio Branco, a diretoria executiva de Mobilidade orienta aos moradores e comerciantes que a partir das 11h do sábado, não será permitido a circulação de veículos na área da festa. Assim como também não será aceito a permanência de estruturas ou equipamentos na pista de rolamento, ou em área que comprometa a passagem dos trios.

“Por conta do perímetro que será utilizado para a realização do evento, no dia anterior da festa, na sexta-feira dia 3 a noite, vamos mobilizar nossas equipes onde vamos promover o isolamento da área. Portanto, a partir do fechamento, não será possível a entrada de veículos à passeio na região”, informou Luís Correia, diretor executivo de Mobilidade.

De acordo com a SESDEM as ruas Felipe Camarão, Frei Miguelinho e avenida Augusto Severo estarão fechadas e sem acesso nas primeiras horas do sábado (4). “Essas ruas já estarão fechadas no início da manhã. Então, você que pretende ir ao centro da cidade vindo do bairro Aeroporto, pode procurar rotas alternativas como as ruas Francisco Solon ou Princesa Isabel”, exemplificou.

Quem utiliza o sistema Waze já foi notificado sobre as intervenções no período do “Pingo da Mei Dia”. Os condutores podem consultar através do aplicativo as principais vias de acesso para chegar ao seu destino final sem intercorrências.

Existem também novidades sobre adequação de sentido na rua Lopes Trovão. O logradouro que liga a avenida Rio Branco, na área voltada ao centro da cidade, receberá inversão de sentido. Especialmente no sábado (4), durante o “Pingo da Mei Dia”, quem desejar ir à região central poderá acessar a rua facilmente. A via estará totalmente sinalizada com cones, além da presença de agentes de trânsito na promoção de orientar os condutores sobre o acesso.