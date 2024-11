Transição em Martins: Equipes alinham detalhes para uma gestão eficiente e transparente

A equipe de transição da nova gestão na Prefeitura de Martins deu início oficial às atividades há algumas semanas. Após a formação da equipe pelo prefeito eleito César Móveis, a atual gestão também designou seus representantes, permitindo que o processo ocorra dentro dos prazos estabelecidos. Com uma organização cuidadosa, estão sendo realizadas reuniões setorizadas, com o objetivo de tornar o processo mais eficiente e produtivo.

Ontem, foi realizada a primeira reunião com a equipe de educação, que se destacou pela produtividade e organização. Informações relevantes foram apresentadas, proporcionando uma visão detalhada das operações e necessidades da pasta. Próxima semana, o foco será a Secretaria de Administração e Assistência social seguindo o cronograma planejado para uma transição gradual e eficiente.

Segundo a equipe do prefeito eleito, o processo está sendo realizado de forma paciente e ordenada, com a expectativa de que todas as informações necessárias sejam obtidas para o início de uma gestão que priorize a transparência e a otimização dos serviços prestados à população. A nova administração reafirma seu compromisso com a clareza e a eficiência, visando o melhor para os munícipes de Martins.