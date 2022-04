Trailer de vacinação chegará ao Abolição V

Iniciada há algumas semanas, a vacinação itinerante tem o objetivo de levar para os bairros e comunidades mais distantes de Mossoró a possibilidade de imunização contra a covid-19, influenza e sarampo. A medida visa ampliar o número de vacinados, pois chega às localidades carentes e que ainda não têm a assistência das equipes das Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

De acordo com o formato do projeto, a cada semana, o Trailer da Vacina fica estacionado em um bairro ou localidade diferente, atendendo o público que quer e precisa ser vacinado. Nesta semana, o equipamento beneficiará os moradores do Abolição V e estará instalado nas proximidades da capela de Santo Agostinho, nesta quarta-feira, 13.

No Trailer da Vacina serão disponibilizadas todas as vacinas da Covid-19 para a população a partir de 5 anos de idade; Influenza para profissionais da saúde e idosos a partir de 60 anos; e Sarampo para os profissionais da saúde. A vacinação itinerante acontecerá das 8h às 11h.

Além da Vacinação Itinerante, segue a vacinação em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e em mais dois pontos extras. Nessa terça-feira, 12, e quarta-feira, 13, vai acontecer vacinação na UnP Mossoró das 8h às 18h; e no Partage Shopping das 10h às 18h, a partir desta segunda-feira, 11.

A vacinação é, em muitos casos, a única forma de combater a doença, como exemplo do sarampo, que chegou a ser erradicado por um período, mas com a baixa cobertura vacinal, voltou a apresentar surtos pelo país. No caso da Influenza e da Covid-19, as vacinas têm se mostrado muito eficazes, levando em consideração a redução dos casos de ambas as doenças, após a vacinação em massa.