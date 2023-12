Trabalho investigativo da Polícia Civil do Rio Grande do Norte foi destaque em reportagem do Fantástico neste domingo (17)

A “Operação Nuntius”, que significa “mensageiros”, foi deflagrada no último dia 30/11 pela Polícia Civil do RN e resultou no cumprimento de seis mandados de busca e apreensão contra advogados suspeitos de envolvimento com uma facção criminosa. Segundo a investigação da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (DRACO/DEICOR), eles são apontados como verdadeiros “mensageiros do crime”. Um homem e uma mulher foram presos em flagrante com aproximadamente 500 bilhetes criminosos.

Os dois utilizavam-se das prerrogativas da advocacia, atuavam como mensageiros dos detentos, repassando informações, através de bilhetes manuscritos e impressos a membros do grupo que estão dentro e fora dos presídios. Cada mensagem transmitida valia entre R$ 170,00 e R$ 400,00 e os advogados repassavam ordens dos seus clientes para os comparsas praticarem delitos do lado de fora do Sistema Prisional, como homicídios, tráfico de drogas e demais ações criminosas.

A Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP), o Ministério Público Estadual do Rio Grande do Norte (MPRN) e a Delegacia Especializada em Narcóticos (DENARC) deram apoio ao trabalho realizado.