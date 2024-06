Trabalhadores do Judiciário anunciam manifestação na frente do TJRN nesta quarta 12

Os trabalhadores do Poder Judiciário do Rio Grande do Norte decidiram, por meio de assembleia neste sábado 8, pela realização de uma manifestação na próxima quarta-feira, 12, no Tribunal de Justiça. A categoria pleiteia a reabertura das negociações com o tribunal e a melhoria das propostas encaminhadas.

A diretoria do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Poder Judiciário do Estado do RN (SindJustiçaRN) destacou que a forma como TJRN se portou durante o processo de negociação das reivindicações de 2024, como também os pontos apresentados para o não atendimento das pautas da categoria, são questionáveis.

“As trabalhadoras e trabalhadores da Justiça Potiguar, ativos e aposentados, reivindicam, acima de tudo, respeito, dignidade, valorização e reconhecimento”, segundo o SindJustiçaRN.