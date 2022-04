Trabalhadores do Detran RN realizam parada de advertência

Na luta pela realização de concurso público, os trabalhadores do Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Norte (Detran/RN) de todas as sedes do estado realizam, nesta quarta-feira, 20, uma parada de advertência. Diante dessa paralisação, os atendimentos ao público em todas as unidades do Detran/RN estarão suspensas.

Além da paralisação, os trabalhadores e trabalhadoras do órgão estão reunidos em um Ato Público em frente à Governadoria, no Centro Administrativo. Em Mossoró, os trabalhadores da 1ª Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) se reúnem em frente à sede do órgão, que fica localizada no centro administrativo do estado, que engloba o Detran, a Central do Cidadão e a Rodoviária.

Em virtude da parada de advertência e o feriado de Tiradentes, os atendimentos nas sedes do Detran no estado só serão retomados na próxima segunda-feira, 25. Isso porque o Governo do Estado decretou ponto facultativo nos órgão da administração direta e indireta do estado, no dia 22 de abri, próxima sexta-feira.

A deliberação pela parada de advertência ocorreu durante Assembleia da categoria conduzida pelo SINAI-RN e realizada em 11 de abril. Essa Assembleia avaliou a segunda reunião com a Direção Geral do DETRAN e tratou da data-base da categoria.

De acordo com Alexandre Guedes, que é coordenador de Comunicação do Sindicato dos Servidores Públicos da Administração Indireta do RN (SINAI/RN) e servidor do DETRAN, a realização do concurso foi acordada com a Governo ainda em 2019, durante movimento grevista da categoria. “Esse acordo com o Executivo Estadual foi renovado em 2021 e, segundo o cronograma apresentado pelo Estado, os novos servidores já seriam nomeados no final de junho de 2022”, esclarece.

Apesar da existência de um cronograma, Alexandre alerta que várias etapas estão defasadas, que os prazos estão se esgotando e ainda há muito a ser feito. “Até o momento nem o edital do concurso foi feito. E ainda há outras questões em aberto, como a elaboração do projeto básico, a contratação da banca, o envio do projeto para aprovação do Conselho de Desenvolvimento Econômico, por exemplo. Esses atrasos podem comprometer a realização do concurso e a categoria exige que o Governo cumpra o acordo”, finaliza o sindicalista.