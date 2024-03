Trabalhador cai em poço da Mina Brejuí e Corpo de Bombeiros é acionado

O Corpo de Bombeiros do RN foi acionado para realizar o resgate de um trabalhador que caiu em um poço na Mina Brejuí, localizada em Currais Novos, na Região do Seridó Potiguar, na manhã desta quarta-feira, dia 13.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a identidade ou o estado de saúde da vítima. As equipes do Corpo de Bombeiros continuam trabalhando no local durante esta tarde.

Mina Brejuí

A Mina Brejuí é considerada a maior mina de Scheelita da América do Sul e começou suas operações em 1943, ano em que o minério foi descoberto no município de Currais Novos. Foi somente em 1954 que a Mina Brejuí se tornou uma empresa, com o nome de Mineração Tomaz Salustino S/A, sendo o desembargador Tomaz Salustino Gomes de Melo o concessionário.