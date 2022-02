Total de 181 estudantes da Uern tiveram as matrículas trancadas

Conforme previsto pelos editais publicados pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern), 181 alunos da instituição tiveram suas matrículas trancadas por não apresentarem a comprovação de que tomaram a vacina contra covid-19.

O resultado foi divulgada pela Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (Proeg) da Uern, na última sexta-feira, 11. Também foi divulgada a análise dos recursos contra o possível Trancamento de Estudos no semestre 2021.2, incluindo-se os alunos que não receberão o referido trancamento por força do deferimento de seus recursos.

Ao todo, 281 pessoas tiveram a possibilidade de entrar com recurso, justificando porque não enviaram a comprovação dentro do prazo definido pela instituição. Desse total, a solicitação de 100 alunos foi defirida.

Dos 181 estudantes que tiveram as matrículas trancadas, 33 tiveram o recurso indeferido por não apresentar justificativas concretas para a não imunização, e os demais sequer entraram com recurso. Os estudantes tiveram até o dia 4 de fevereiro para apresentar o comprovante ou uma justificativa.

O Trancamento do Programa de Estudos dos discentes que não comprovaram a vacinação contra a Covid-19 está previsto na Resolução nº 085/2021, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe).