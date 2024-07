Torneio de Física para Meninas 2024 incentiva jovens a explorar ciências exatas

O Torneio de Física para Meninas (TFM) 2024 está com inscrições abertas para jovens alunas do ensino fundamental e médio. A competição, que busca incentivar meninas a desenvolverem suas aptidões nas áreas de ciências exatas, especialmente na física, oferece uma oportunidade única de aprendizado e crescimento pessoal.

O torneio está aberto para alunas dos 8º e 9º anos do Ensino Fundamental (Nível A) e do Ensino Médio (Nível B). A primeira fase da prova será realizada online no dia 28 de agosto, enquanto a segunda acontecerá presencialmente no dia 2 de outubro.

As interessadas podem encontrar mais informações e se inscrever pelo site oficial. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até 16 de agosto de forma individual pelas estudantes através do Sistema Olimpo, disponível no link.