TOQUE ESPORTIVO: PRESENÇA DO PÚBLICO

Vacina no braço, processo avançando e, pouco a pouco, o ambiente vai se normalizando. Claro, teremos que conviver com a doença e para isso manter todos os cuidados, mesmo depois da vacinação, porém algumas restrições vão sendo amenizadas, como por exemplo, a presença do torcedor nos estádios de futebol. Para os jogos da Taça Libertadores das América, a Conmebol já abre espaço para o público, seguindo as orientações das autoridades locais. Essa abertura também vale para as fases finais da Copa Sul-Americana. No Brasil cada governo, seja ele municipal ou estadual, adotará ou não a medida de reabrir. O importante nesse momento é não descuidar, do contrário poderemos ser obrigados a retroceder, como vem acontecendo na Inglaterra diante da bagunça que se transformou a fase final da Eurocopa, o que obrigou as autoridades sanitárias do país a pedir novas restrições. Infelizmente é difícil controlar e, mesmo abrindo para um público restrito, existem aqueles que insistem entrar nos estádios mesmo sabendo que já esgotou o espaço cedido. Não faço parte da turma do terror em relação ao combate ao novo coronavírus, porém fico longe daqueles que pensam que já podem tudo. É preciso ter cautela e aprender a conviver com o problema que não irá desaparecer como se existisse um toque de mágica. Vacina, mascara, higienização das mãos, distanciamento social e muita prudência, poderemos conviver e sobreviver a tudo isso. Inclusive indo aos estádios prestigiar o time do coração.

ENFIM O PRIMEIRO TÍTULO

A Copa América disputada esse ano no Brasil foi mesmo repleta de surpresas. Muitos fatos novos, a partir da definição do seu local de disputa. Antes seria em dois países, Argentina e Uruguai, depois acabou se transferindo para o território brasileiro. E as novidades aconteceram até o seu último dia, com a Argentina voltando a ser campeã, após uma longa espera e, finalmente e mais importante no aspecto individual, um título importante do jogador Messi defendendo o seu país.

Jogador diferenciado e várias vezes apontado como o melhor do mundo na atualidade, Messi conquistou muito pelos clubes que defendeu, porém faltava uma conquista pela seleção do seu país. A demora foi de 16 anos, porém não por sua culpa, e sim pela decadência que vive o futebol da América do Sul. Aliás, forte candidato a encarar enormes dificuldades na Copa do Mundo do próximo ano. Espero que não. Pelo talento e por tudo que fez em termos de espetáculo no futebol, Messi merecidamente foi campeão vestindo a camisa da Argentina. Ele queria, buscou e conquistou esse objetivo.

AMBIENTE

As pesquisas, principalmente pelo rádio, tem sido a grande atração do futebol no Rio de Janeiro depois de mais uma mudança de treinador no Flamengo. Pelo que entendi, embora as perguntas sejam diferentes, o seu corpo termina em um único objetivo: Qual ambiente que irá encontrar Renato Gaúcho, o novo ocupante da comissão técnica. Espero que não seja aquele de espera de um novo Jorge Jesus. Assim como aconteceu em 1981, o rendimento do Flamengo foi uma situação daquele momento no qual deu tudo certo. Se continuarem “viúvas” sofridas daquele que já foi embora, Renato terá as mesmas dificuldades do seu antecessor, Rogério Ceni. É preciso tempo e respeito as características de trabalho de cada profissional.

DEFINIDOS

Oito equipes já estão encaminhadas para as disputas do Campeonato Potiguar da Série B, a segunda divisão. No Grupo A: Baraúnas, MEC, Potyguar CN e Parnamirim. No Grupo B: Alecrim, Visão Celeste, Palmeira do Agreste e Riachuelo. Se classificam dois de cada grupo e estes farão a semifinal. Os vencedores decidem o título e a vaga na Série A do próximo ano em jogo único que será realizado na Arena das Dunas. Ficaram de fora as equipes do Corinthians, Caicó, Clube Atlético Potiguar e Atlético Potengi que participaram das reuniões iniciais. O campeonato deve acontecer na primeira quinzena do mês de setembro.

TIBAU

A bola ainda não rolou para o certame estadual da segunda divisão em 2021 no Rio Grande do Norte e já tem cidade de preparando e pensando na temporada de 2022. Com um estádio novo construído pela prefeitura, já existe um movimento no município de Tibau que tem como objetivo colocar um representante no futebol profissional. A ideia é a criação de uma Liga Desportiva e, na sequência, montar o time que representaria a Costa Branca no estadual do próximo ano. A ideia inicial é montar um elenco com jogadores da cidade e municípios da região. Boa notícia Oeste e Costa Branca que já tem o Potiguar de Mossoró na divisão de elite.

PÉSSIMO

Mais um péssimo exemplo vindo lá do chamado primeiro mundo. Se fosse no Brasil os coleguinhas da mídia e os navegadores das redes sociais estariam alargando as críticas. Na Inglaterra os três jogadores da seleção que desperdiçaram suas cobranças dos tiros livres da marca do pênalti, estão sendo vítima de agressões e crimes de cunho racial. Tudo por conta da cor da pele. Os três são negros e, certamente estariam sendo aplaudidos como heróis da conveniência se os ingleses tivessem saído de campo com o título de campeão. Aliás, é bom acrescentar, os ingleses já haviam bagunçado a decisão da Eurocopa ao invadir o estádio e aglomerar, sem máscaras, dentro e fora. Junte tudo e teremos uma enxurrada de péssimos exemplos do chamado primeiro mundo.

FILA

País, segundo a história, berço do futebol, a Inglaterra continua na fila por conquistas importantes com sua seleção. Pra contar mesmo, apenas um mundial quando foi cede, isso lá pelos anos 40, e nada mais. O grande problema do futebol inglês é o fato de não existir uma identidade própria. Os seus bons campeonatos de clubes, nada mais é do que o fruto dos investimentos em atletas estrangeiros. Até a sua seleção anda um pouco dependente dos gols de um jamaicano naturalizado inglês. Ao invés de atos racistas e violência para invadir estádio, o seu torcedor deveria mesmo era exigir um investimento sério e voltado para a sua seleção. Assim como fez a Alemanha campeã em 2014 e o que faz a Itália no momento. Se a Inglaterra continuar na mesma postura, vai seguir na fila, sem título.

Rapidinhas

O ABC cumpriu com sua missão. Venceu em casa e retomou a liderança do seu grupo na Série D.

BOA campanha. Assim segue o Fortaleza nas rodadas iniciais da Série A do brasileirão.

REAGINDO no brasileiro da Série B o Vasco se aproxima da zona de acesso.