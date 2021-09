  TOQUE ESPORTIVO POR SÉRGIO OLIVEIRA

SELEÇÃO – EVOLUÇÃO E PROBLEMA

Ainda não foi aquele futebol que empolga e passa confiança para uma disputa de Copa do Mundo na qual a seleção brasileira de futebol masculino terá adversários bem mais qualificados em relação aos enfrentados nas Eliminatórias Sul-Americana. No entanto, não podemos deixar de citar, que o time montado para enfrentar o Peru mostrou mais disposição, isso comparando com a turma preferida do treinador Tite que não estava presente. Lembrando que vários convocáveis não foram liberados por seus clubes, principalmente aqueles que atuam no futebol da Inglaterra e Rússia. As presenças dos jogadores Everton Ribeiro, Paquetá, Gerson e Gabigol deram o tom do jogo com mais pegada e saída rápida, liberando inclusive o atacante Neymar que ficou mais solto em campo, aparecendo em diferentes setores para construir as jogadas. E é aqui, entre as soluções que encontramos um pequeno problema. O talento de Neymar ninguém discute, porém ele precisa ser mais objetivo e não querer sempre um toque extra na bola, quando poderia ser de primeira tornando o lance vertical e proativo. Essa é a diferença entre o melhor do mundo Messi e o nosso eterno candidato a essa condição, Neymar. O jogador argentino joga de forma objetiva e sem firulas, é craque e faz bonita jogando de forma simples. Quando Neymar corrigir esse pequeno problema, certamente fará um mundial sem necessidade de reparos e, quem sabe, chegue ao sonhado título de melhor do mundo. E não pensem os senhores que esse desejo não esteja nos seus planos, pois a vaidade é maior do que todo o dinheiro que ele ganhou, ganha e ganhará. Quanto ao comportamento e o que ele faz fora de campo, é problema dele. Aliás, outra diferença em relação ao outro melhor do mundo, o português Cristiano Ronaldo, esse é profissional exemplar dentro e fora de campo.

LARGADA DA SÉRIE B POTIGUAR

É hora de apresentar armas esportivas. Segunda-feira, dia 13 de setembro, vai começar o Campeonato Potiguar 2021 da Série B, carinhosamente chamada de “a segundona”. Um total de oito clubes, essa é uma situação positiva para o futebol do Rio Grande do Norte, estarão na corrida pela vaga na elite do futebol potiguar de 2022. A competição contará com representantes das regiões da grande Natal, Seridó e do Oeste, essa última mandando a campo duas equipes.

Os oitos clubes estarão divididos em dois grupos. Grupo A: MEC, Baraúnas, Potyguar de Currais Novos e Parnamirim. No Grupo B: Alecrim, Visão Celeste, Palmeira e Riachuelo. A Segundona começa com duas partidas do Grupo “A”: Baraúnas x MEC, no Estádio Nogueirão, em Mossoró, e Potyguar/CN x Parnamirim, no Estádio Bezerrão, em Currais Novos. As duas partidas começam às 15:00. A competição segue na terça-feira, 14, envolvendo integrantes do Grupo “B”, com as partidas entre Visão Celeste x Riachuelo, no Estádio Barrettão em Ceará-Mirim, e Palmeira x Alecrim, no Estádio Nazarenão, em Goianinha. A bola também começa a rolar a partir das 15:00.

VOLTANDO

Depois de 14 anos na Europa, inclusive estava em plena atividade na Premier League, o zagueiro David Luiz faz o caminho da volta ao futebol brasileiro. E o seu destino, dado como certo até dezembro de 2022, é o time do Flamengo. Contratação ousada pois, como já citei, estava em plena atividade e tem uma história vitoriosa com títulos em Portugal, França e, ultimamente, na Inglaterra. Além do seu acerto com o clube carioca que pode ser anunciado a qualquer momento após a assinatura do contrato, o jogador retorna ao Brasil pensando também na seleção brasileira e na Copa do Mundo do Catar. Reforço que no momento que escrevi a coluna o anúncio oficial ainda não havia sido feito.

NA ONDA

Literalmente na crista da onda, o potiguar Ítalo Ferreira poderá atravessar a primeira quinzena de setembro com mais uma conquista importante e, dependendo dos resultados, se tornar o número 1 no mundo do surf. O campeão olímpico encontra-se nos Estados Unidos disputando as últimas provas na WSL Finals. Depois da medalha de ouro em Tóquio ele também pode se transformar no primeiro surfista a conquistar, no mesmo ano, as duas principais competições do surf no mundo. Quando as disputas começaram na quinta-feira, 09, ele estava a 03 vitórias para realizar esse sonho. Torçamos que até o final das últimas provas, que acontecerão no início da semana, ele tenha alcançado seus objetivos e retorne ao Brasil e ao Rio Grande do Norte cada vez mais campeão. Sem dúvidas, é a grande referência do esporte potiguar no momento. O medalhista que começou surfando em uma tampa de caixa de isopor, em sua cidade Baia Formosa.

PARCERIAS

Além do trabalho de avaliação de jovens jogadores, a diretoria do Potiguar caminha na estrada certa quando também busca novas parcerias. E duas foram encaminhadas na última semana no vizinho Ceará. Na terra do escritor José de Alencar, o presidente do alvirrubro, Djalma Júnior, se reuniu com os seus colegas presidentes do Fortaleza, Marcelo Cunha, e do Ferroviário, Newton Pereira Filho. Em reuniões distintas falou-se na realização de trabalhos no Departamento de Futebol, Administrativo e de Comunicação. Em relação ao futebol as portas estão sendo abertas para a troca de jogadores das categorias de base, podendo inclusive o Fortaleza ceder alguns atletas para o Potiguar na disputa do estadual de 2022. Antes disso, já foram acertados dois amistosos das equipes Sub-15 e Sub-17. Boas notícias.

DOCUMENTÁRIO

E a morte do piloto brasileiro de Fórmula 1, Airton Senna, segue na memória não apenas dos brasileiros, mas também de muitos pelo mundo afora. É o caso do documentário que será lançado no próximo dia 15 e, mesmo não tratando da vida do brasileiro, ele é lembrado de forma dolorosa. O documentário na verdade é sobre o alemão, também piloto, Michael Schumacher. Vencedor do Grande Prêmio de San Marino, prova na qual aconteceu o acidente e morte de Senna, a esposa do piloto alemão disse que ele não dormia bem, acordava várias vezes durante a noite e se perguntava se agiu certo naquele dia quando era o segundo e Senna o líder da prova até o momento do acidente. O próprio Schumacher dizia não saber se voltaria a correr sem pensar na morte do brasileiro. De acordo com declarações de Nelson Piquet, o alemão jogava seu carro em outros pilotos. Talvez esteja aqui o motivo da insônia.

ESTRADA

Percorrendo com frequência a RN-13, que a liga a cidade de Mossoró/RN ao município de Tibau/RN, observamos a sua utilização para a prática esportiva envolvendo ciclismo e atletismo, tem sempre um grupo pedalando ou correndo no trecho. Isso nos remete a possibilidade de retomada de competições que possam brindar essa turma esforçada, por exemplo, no período de meio de ano e nas movimentações que crescem na estação verão. Agora, além daqueles que mostram um certo potencial atlético, tem também os “teimosos”. Essa é a turma que caminha ou pedala pouco mais de um quilometro e depois segue rumo a primeira lanchonete ou barzinho mais próximo. Mesmo assim, merecem o registro pelo pequeno esforço com intenções bem definidas.

Rapidinhas

A bola segue rolando no Campeonato Feminino da Maisa, zona rural de Mossoró/RN. A arbitragem é da turma de Josué Araújo.

DINHEIRO deve colocar um fim na relação Daniel Alves e São Paulo. O lateral diz que só joga quando receber os atrasados.

VASCO tem sua sede social invadida por torcedores. Deram com a cara na parede, não tinha nenhum diretor no local.

SEM moral, a Fifa observa jogadores não liberados para as seleções serem utilizados pelos clubes. É a nova ordem mundial no futebol.

