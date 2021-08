TOQUE ESPORTIVO – OLHEMOS OUTRAS MODALIDADES

Por aqui, terra de brasileiros e brasileiras, costumamos a olhar de forma mais atenta a modalidade do futebol, porém é preciso observar melhor o cenário esportivo pois tem muito talento fora da chamada quatro linhas. Os Jogos Olímpicos de Tóquio nos obriga a essa condição, principalmente a turminha da mídia. Nós temos talento no boxe, que retorna com medalhas, inclusive ouro, e não podemos esquecer o feito da canoagem. Isso significa que não somos mais apenas o país de chuteiras, que aliás, é preciso valorizar as luvas e o remo. Para não dizer que não falei das flores, lembro aqui também o skate, que deu show em sua estreia se juntando a outro estreante, o surf, quando nossos atletas mandaram bem e voltaram com medalha no peito. Isso representa que precisamos mudar o noticiário para contar o que andam fazendo nossos representantes, fora das Olimpíadas, porém disputando competições na pista do skate e nos mares e ondas com suas pranchas de surf. O noticiário esportivo precisa, e tem a obrigação, de abrir espaço para noticiar como vem sendo a preparação para revelar novos talentos para a ginástica artística, outra que voltou com ouro do Japão. Enfim, coleguinhas que escrevem ou falam de esporte por todo esse Brasil varonil, o talento já existe só falta mais apoio daqueles que podem investir para proporcionar melhores condições para desenvolver o esporte, mais carinho do público e, agora nós, mais espaço da mídia esportiva. Repito, não é favor, é obrigação, pois faz tempo que deixamos de ser apenar o país de chuteira ou o país do futebol. Olhemos outras modalidades.

LIMINAR PERMITE TORCEDOR

E a pressão para que o torcedor possa retornar aos estádio chegou aos tribunais. Time de maior torcida no Brasil e com uma folha salarial alta, o Flamengo quer o retorno dos portões abertos em seus jogos. Na semana passada conseguiu uma liminar, junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), a autorização para receber o público nas partidas em que for o mandante. Decisão vale para os jogos no Rio de Janeiro ou em outras cidades. A liminar no entanto traz a exigência para a necessidade de observar os municípios nos quais os decretos permitem ou não a presença do público nos estádios.

Além da exigência em saber se a cidade do jogo já permite essa situação, tem outro detalhe que precisa ser observado. Tenho a impressão que essa decisão vai ensejar uma série de reações contrárias. A medida só vai beneficiar o Flamengo, autor do pedido da liminar. Os adversários, com mando de campo, não vão gostar de enfrentar o rubro-negro com portões fechados e, na partida seguinte com mando do clube carioca, a torcida estará presente. Até a sexta-feira, 06, o Corinthians foi o primeiro clube a reagir de forma contrária a decisão da liminar. O Flamengo que já vem atropelando seus adversários no campo, agora terá que encarar essa turma no tribunal. Aqui não vale apenas o interesse de uma das partes, tem que observar a existência ou não do fumus boni iuris, ou seja, a fumaça do bom direito. Digo isso pelo fato da decisão no caso em foco vai afetar de forma positiva ou negativa o interesse das duas partes com interesses comuns, ou seja, um espaço favorável para fazer um bom jogo e, de preferência, vencer.

CAMINHADA

É hora de quebrar o retrovisor e seguir adiante, olhando para frente. Como diz o ditado popular, “Seguir para onde o nariz aponta”. Essa é a receita para o time do ABC na sequência da temporada na qual ainda tem o Campeonato Brasileiro da Série D para disputar, defender a liderança do seu grupo e, quem sabe, conquistar o acesso para figurar em 2021 na Série C do certame nacional. As duas derrotas para o Flamengo, apesar dos sete gols sofridos, nada mais foi a comprovação de que no futebol as conquistas, na ordem natural das coisas, estão reservadas para os clubes de maior investimento. E no caso do rubro-negro carioca chega a ser desproporcional em relação a todos os clubes do Brasil, não apenas para o alvinegro potiguar. Então, nada de ficar olhando para trás, que aliás, deixou algo de positivo, o dinheiro que entrou no cofre do ABC foi muito bom. Faça bom uso e foque no brasileirão.

SERIDÓ

Além das regiões Oeste e Metropolitana com seus representantes no Campeonato Potiguar da Série B, tem outra região do Rio Grande do Norte contando os dias para sentir novamente a atmosfera das competições oficiais. Falo do Seridó que mais uma vez receberá jogos do seu representante, o Potyguar. E os seus dirigentes, Rogeli Geraldo Gomes e Antônio Figueira, presidente e vice, falam não apenas no time principal. O projeto é trabalhar com as categorias de base. Essa decisão já foca uma formação local para o time que irá disputar, a partir do dia 14 de setembro, a segundona. A base de motivação é a campanha do time em 2009 quando foi vice-campeão decidindo contra o ASSU. Com dinheiro ou não para formar um time forte, é sempre importante investir na base e colocar a garotada em um grupo mais experiente nas competições oficiais.

OURO

E o futebol brasileiro voltou a brilhar, literalmente, no ponto mais alto do pódio em jogos olímpicos. Em Tóquio, no Japão, a seleção masculina conquista o bicampeonato ficando com a medalha de ouro após vencer a Espanha na decisão. Aliás, registre-se, um jogo de alto nível técnico e tático do primeiro minuto do tempo regulamentar até o final da prorrogação. Duas seleções jogando na bola e buscando o gol, muito bom de ser visto. Concordo com aqueles que dizem que esse time botou dúvidas na cabeça do treinador Tite, da seleção principal. O problema são as intervenções na CBF que não permitem mudanças. Quem sabe, com tudo que vem acontecendo, leia-se presidente afastado, intervenção e investigações, esse quadro de cuidados com a seleção também mude. Enquanto isso, festejemos a seleção olímpica pela conquista no Japão.

EXPERIÊNCIA

Diferente do discurso inicial quando se falava em jovens jogadores de Mossoró e região, a diretoria do Baraúnas vai mudando e contratando atletas com larga experiência e que conhecem bem o Campeonato Estadual do Rio Grande do Norte. São jogadores com passagens positivas pelo clube na época em que disputava a divisão de elite. Às vezes o torcedor torce o nariz quando escuta esse tipo de notícia, porém é preciso entender dois fatores, são eles: A questão financeira mais favorável e o toque de experiência necessário. Mesmo se tratando da segunda divisão não é bom usar apenas jogadores inexperientes. Sendo assim, entre os nomes confirmados destaco a presença de Josicley para reforçar o meio de campo e do atacante Fabinho Cambalhota que, segundo informações, tem hoje 28 anos. Sem problema, Daniel Alves foi campeão olímpico, guardada as devidas proporções na qualidade do futebol, com 38 anos.

AMPLIANDO

E vai sendo ampliada a autorização para que mais clubes possam contar com a presença do torcedor em seus jogos. Assim como fez o Flamengo, recorrendo ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), o Atlético Mineiro se utilizou do mesmo expediente e recebeu, via liminar assinada pelo presidente do tribunal, Otávio Noronha, o direito de receber sua torcida naqueles jogos em que for mandante. Atitude mais inteligente em relação ao Corinthians que ficou apenas se queixando da decisão inicial que favoreceu o time carioca, o primeiro a entrar com o recurso no STJD.

Rapidinhas

NO embalo do ouro de Ítalo Ferreira no Japão, as meninas de Baia Formosa (RN) querem seu espaço no surf. Sucesso.

DIRIGENTES do Flamengo seguem na Europa na busca de reforços. Até o fechamento da coluna só especulações.

OS próprios jogadores da Espanha disseram que jogaram como nunca e perderam como sempre.