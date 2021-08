TOQUE ESPORTIVO: O FUTEBOL NOSSO FICOU CHATO

Não é por acaso que o futebol em terras brasilis e continente sul-americano anda em baixa. Tem sempre uma atitude que destoa da busca pelo bom futebol sendo tomada por jogadores, seus treinadores e membros da diretoria. Algumas partidas sequer alcançam aos 50 minutos de bola rolando, quando a Fifa diz que o ideal seria a partir de 60. E isso não vai acontecer enquanto o treinador deixar de orientar seu time para discutir com o árbitro reserva ou pressionar o assistente (bandeirinha) que corre próximo a sua área técnica. Mais difícil ainda será chegar ao gol, que pode levar a vitória, quando o jogador faz a opção por simular uma falta dentro da área para provocar o pênalti. Enquanto isso, o árbitro é obrigado paralisar a partida para expulsar o dirigente ou outro funcionário do clube que, mesmo com o estádio fechado ao torcedor, aparece no privilégio de ficar nas arquibancadas ou tribuna de honra xingando o tempo todo. Fazem tudo isso e, quando aparece alguém que peitar e diz que o futebol aqui praticado é de várzea, dão chilique, ficam nervosinhos e chateados. É de várzea mesmo, o rapaz que disse tem razão. O futebol no Brasil e continente sul-americano, ficou chato. É muita pancada, somada a tudo que já foi colocado e pouco futebol. Em alguns jogos, nenhum futebol com a mínima qualidade é visto em campo. E ainda me aparece o narrador e o comentarista de televisão, quando a porrada sem bola corre solta no campo e diz: “Esse é o verdadeiro clima de Libertadores”. Não pode ser assim, tem que lembrar, por exemplo, Adílio quando jogava no Flamengo. Na Libertadores o jogador do Cobreloa saiu dando porra e ele meteu a bola entre as pernas do “brutão”, e saiu da marcação de três próximo a linha de lateral. Esse sim é o verdadeiro futebol arte, e não bordoada e reclames. Não é saudosismo, é lembrança do que era bom.

FUTEBOL FEMININO NA MAISA

Pode parecer pouco, porém nos deixa animados saber que o futebol feminino vem sendo lembrado na várzea, e competições estão sendo realizadas. Não duvidem, esse é o palco de melhor descoberta de talentos para o futebol, independente do gênero. Neste final de semana tem rodada dupla do Campeonato Feminino da Maisa, com os jogos – As Figuras x Baraúna e, Quilombo x Esporte Clube CF. Na arbitragem tem Kleber Silva, Henrique Alves, Pedro Lucas e Josué Araújo. Todos da Escola Kaio Jefferson. Bons jogos e boa arbitragem.

O futebol é a grade atração da comunidade com os campeonatos da Maisa e o Aberto. Confira os jogos: Pau Branco x Oziel FC e Fruta Vida X Maisa City (fechado). No aberto, HINODE X Córrego Mossoró, fechando com Galera do Interior x Vavá FC. Confrontos acontecem no período da tarde e noite do sábado e manhas de domingo. É o futebol amador tentando retornar depois de um longo período inativo por conta da pandemia da Covid-19, que aliás ainda não acabou. Então, que todos possam se proteger para não sermos obrigados a recuar e parar tudo outra vez.

LIBERTA

O desejo de termos uma semifinal de Taça Libertadores envolvendo apenas times brasileiros bateu na trave. Só quem desafinou no momento decisivo foi o Fluminense, perdendo a vaga para o Barcelona do Equador, no mais tudo certo, estão classificados Flamengo, Palmeiras e Atlético-MG. Nisso tudo podemos detectar o momento ruim dos clubes argentinos que ficaram pelo caminho. Quem se aproximou um pouco foi o River Plate, eliminado pelo Atlético-MG, sem no entanto criar as dificuldades de anos anteriores. Faz tempo que eu digo que é feio, baixo nível técnico e tático os jogos no futebol da América do Sul. Hoje os únicos que se apresentam diferente dos demais são, exatamente os três brasileiros classificados e já citados. Fora isso, os demais falam grego.

DERBY

A rodada do Campeonato Brasileiro da Série D chega trazendo muita rivalidade dentro de campo. Para o domingo, 22, tem o Derby potiguar envolvendo ABC e América, 16:00, o chamado “clássico rei” do Rio Grande do Norte. Além da rivalidade natural quando os dois se enfrentam, tem um tempero quente extra para esse confronto. O alvinegro lidera o Grupo A3 com 22 pontos e, logo em seguida vem o alvirrubro natalense que soma 21, ou seja, apenas 01 separa os dois na briga pela primeira posição. O ABC começou o campeonato melhor, disparou na liderança, perdeu um pouco do fôlego e viu os concorrentes chegarem, principalmente o América que vem melhorando o seu desempenho a cada roda. Mas, como o assunto é o clássico, gatinho manhoso se transformar em leão ferino.

CAMPANHA

Na medida em que as autoridades sanitárias informam o recuo nos casos de contaminação por Covid-19, algumas atividades vão sendo retomadas. É o caso do projeto “Taekwondo Criança e Jovem em Ação”. O retorno, informam seus organizadores, é lento, porém o trabalho foi retomado e precisa do apoio de quem poder ajudar. Eles estão com uma campanha de doação de tatame. O movimento é denominado de “Doe um Tatame Azul”. O contato pode ser feito pelo telefone (84) 9.9693-8321 ou direto no endereço Travessa Wilson Rosado, nº 41, bairro Nova Betânia, próximo ao antigo Hotel Ouro Negro. Daqui deixo meus votos de sucesso na retomada dos treinos e, quem sabe em breve, algumas competições.

MIMIMI

Mais uma convocação do treinador Tite para montar a Seleção Brasileira de Futebol Masculino e, muita queixa de dirigentes, treinadores e torcedores brasileiro. A revolta é com o fato de alguns clubes serem desfalcados para a sequência do Campeonato Brasileiro e até mesmo na Copa do Brasil. Olha, é chegado o momento de cessar com o “mimimi” e partir para pressão em cima da CBF. A entidade, logo que tenha jogos da seleção, precisa se programar e suspender seus jogos, falo das competições, enquanto o escrete canarinho atuar. Assim ninguém tem prejuízo para reclamar. Uma coisa é certa, todos querem jogar na seleção, porém os clubes precisam receber a proteção de que não haverá jogos com desfalques. Então a decisão certa a ser tomada é pressionar a CBF, e não ficar com “mimimi” nas redes sociais e programas esportivos de televisão.

ROGERÃO

Depois de passar por cidades da Paraíba, as atenções se voltam também para os municípios do Rio Grande do Norte. O Departamento de Futebol do Potiguar confirmou, na sexta-feira, 20, mais uma cidade que receberá a seletiva para atletas de 18 a 23 anos. Nos dias 18 e 19 de setembro, a avaliação será realizada em Tibau/RN, estádio de futebol “O Rogerão”. Fica então a dica para aqueles que estão na idade citada para começar a se preparar, física e tecnicamente, para tentar um espaço novo no futebol. Antecipo que o Potiguar vem realizando um trabalho muito bom e sério para encontrar novos talentos para reforçar sua base e o time principal para as disputas do Campeonato Estadual 2022. Por enquanto, só seletiva e amistosos, inclusive no futsal que voltou ao clube. Inscrições e informações com Claudinho no (84) 9.9446-0079.

Rapidinhas

MÁRCIOS Santos, ex-zagueiro, disse que Neymar tem deixado muito a desejar na seleção. Peço que conte uma novidade.

COM a eliminação na Libertadores, como fica a situação do treinador Roger no Flu? Ainda tem a Copa do Brasil.

COMPLICADO, crise Financeira faz Inter demitir 45 funcionários. Contratos de fornecedores serão revistos.