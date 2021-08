TOQUE ESPORTIVO – NOGUEIRÃO, AGORA CABE COBRANÇA

Quando o estádio Nogueirão não era municipalizado e se fazia pressão por reforma, nós estávamos nessa turma, porém sempre ponderando que não era obrigação do município ou do estado promover qualquer investimento no local devido a sua condição de patrimônio particular, pois pertencia a Liga Desportiva Mossoroense mantida por associados independentes, ou seja, fora do domínio público. Hoje o quadro mudou e, exclusivamente, cabe à Prefeitura de Mossoró promover a sonhada reforma do Estádio Municipal Manoel Leonardo Nogueira. Isso significa que agora cabe cobrança sim. Então, com a proximidade da largada do Campeonato Potiguar da Série B no qual dois times de Mossoró estarão participando, já podemos começar a lembrar da reforma para o futuro. A previsão é de que no estadual da Série A do próximo ano a cidade conte com dois representantes, somando-se ao Potiguar as equipes do MEC ou Baraúnas, no caso de conseguirem a vaga agora em 2021. Sei que esse não é um tema para ser tocado em poucos dias, porém pelo período de anos de interdição parcial somada a municipalização sacramentada, já podemos começar uma boa conversa. Não vou dizer que tenho certeza por conta de promessas já furadas de reforma, porém com a presença de um verdadeiro esportista na secretaria de esportes do município, se ele for ouvido e contando com a boa vontade do prefeito, levo muita fé de que, finalmente, possa sair a reforma completa do nosso estádio e, quando autorizada a presença do público, possamos reencontrar um Nogueirão em condições plenas para recepcionar o torcedor.

CONSELHO DE ESPORTES

Deixo aqui, além da informação que é o nosso ofício, uma dica para as pessoas que lidam com o esporte na cidade de Morroró-RN. O vereador Professor Francisco Carlos promete levar para discussão no plenário da Câmara Municipal o pedido de reativação do Conselho Municipal de Esportes. Esse é um importante instrumento para acompanhar políticas públicas relacionadas ao setor. De acordo com o vereador o Conselho encontra-se desativado no momento.

Estranho que isso aconteça, porém manifestamos nossa fé no sentido de, com a discussão no legislativo municipal o quadro se reverta e a falha seja reparada. É preciso anunciar sua reativação e eleição imediata do seu presidente e vice, após escolha dos seus membros. Assim como já acontece com o Conselho Municipal de Educação, o esportivo também pode atuar como órgão consultivo, deliberativo e normativo do sistema ligado ao esporte. Além da cooperação com sistema estadual, federal e do próprio município. Aguardemos o debate na CMM.

REENCONTRO

E mais uma vez o brasileiro Neymar e o argentino Messi estarão juntos, na mesma equipe. Depois de deixar o Barcelona o destino de Leonel Messi foi o PSG, da França. O jogador já se apresentou e com ele, junto com Neymar, cresce a esperança do futebol francês conseguir figurar na primeira linha das competições europeias. Até participa de algumas, porém com o seu brilho distante daquilo que conseguem as equipes da Inglaterra, Espanha, Alemanha e até mesmo a Itália que já foi mais forte. Se fosse para classificar, teoricamente falando é claro, o futebol da França seria a Série C da Europa. Quem sabe agora, com essa dupla Messi/Neymar que já foi sucesso no Barcelona, essa história comece a mudar.

TREINAMENTOS

A bola começou a rolar para o Campeonato Potiguar da Série B em 2021 que dará ao seu campeão uma vaga na Série A do próximo ano. Calma, os jogos oficiais não deram largada, mas eu me refiro aqui aos treinamentos das equipes que irão participar do torneio organizado pela Federação Norte-rio-grandense de Futebol (FNF). Quem fez rolar os primeiros treinos foi o Mossoró Esporte Clube, carinhosamente chamado de MEC. Para os próximos dias, final de semana, a previsão é de que a movimentação aconteça no Baraúnas com a chegada dos seus jogadores. Ótimo, com isso os seus treinadores terão um bom tempo para observar o elenco até a data da estreia, 14 de setembro, já com o clássico mossoroense entre Carcará e Leão.

VINGANÇA

Ainda repercute o placar de handebol no jogo entre ABC e Caucaia-CE, na Série D, que terminou 9 a 1 para o representante do Rio Grande do Norte. Estão falando que foi a vingança alvinegra pelos sete gols tomados em dois jogos contra o Flamengo. Claro, tudo em tom de brincadeira, porém é preciso pesquisar para saber o que realmente aconteceu. Foi acidente de percurso dos cearenses, uma noite iluminada do alvinegro ou tem história que ainda não foi contada? É um placar muito elástico para os dias de hoje no futebol. Porém, olhando os outros resultados encontramos um 7 a 0 para o Sousa encima do Caucaia. Antes que pairem qualquer outro tipo de suspeitas, me parece questão de fragilidade mesmo.

PATROCÍNIO

Muita discussão, via redes sociais, entre atletas da seleção brasileira de futebol e alguns atletas de outras modalidades que estavam nas Olimpíadas de Tóquio. Tudo por conta do gesto, ainda não explicado, dos jogadores que resolveram não vestir o uniforme do patrocinador do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) que deve ficar com o prejuízo de multa, já que o patrocinador pagou e não recebeu. Atletas de outras modalidades reclamam, segundo eles, os milionários do futebol que não respeitaram e não se misturam com os demais durante as Olimpíadas. Realmente ficou estranho, já até andaram tentando justificar, porém com conversas vazias sem argumento algum. Aliás, se alguém falar em excluir o futebol dos Jogos Olímpicos, creio que não estará de todo errado.

CAMPANHA

A campanha do Fortaleza na Série A do Campeonato Brasileiro já rende favoravelmente ao treinador argentino Juan Pablo Vojvoda excelentes avaliações. Principalmente depois das vitórias contra Atlético Mineiro, São Paulo, Corinthians e o último dos grandes que cruzou o seu caminho, o Palmeiras. No caso de atleticanos e palmeirenses, venceu jogando no campo do adversário. Além da boa posição entre os primeiros colocados da divisão de elite, já desperta olhares atentos o trabalho do treinador. Certamente não vai demorar e ele vai se transformar em “objeto” de desejo de muitas equipes, dentro e fora do Brasil. Se voltar para a Argentina, onde parece não haver recebido o reconhecimento que merecia, retorna altamente valorizado. Anotem.

Rapidinhas

A turma de Jorge Jesus, do Benfica, classificada na Liga dos Campeões. Eliminou o Spartak Moscou.

A assessoria do Potiguar Mossoró me enviando detalhes de um teste realizado no interior da Paraíba. Postura corretíssima.

O experiente zagueiro Índio deverá compor o elenco do Baraúnas na Série B. Se junta a Jozicley e Fabinho Cambalhota.