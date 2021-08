TOQUE ESPORTIVO: ESPORTE X TABLET

É muito bacana acompanhar as transmissões dos Jogos Olímpicos e sentir o esforço dos narradores em colocar emoção quando um brasileiro ou brasileira chega em condições de conquistar medalha, como se aquela conquista fosse algo de todos nós. Ao ouvirmos as histórias de cada um, como falei outro dia, carregadas de superação, chegamos à conclusão que não, não é uma conquista de todos nós, é sim um feito de todos eles, exclusivamente deles e do apoio que receberam da família e alguns amigos. No olho do texto eu poderia colocar – Esporte x Celular, Computador, Tablet – enfim, qualquer um deles caberia bem, pois hoje é a isso que se dedicam as crianças. Ninguém joga mais bola na rua, brinca de bandeirinha ou de gol a gol ou coisa do gênero, estão todos nos instrumentos remados pela tecnologia, já citados. Não existe nas escolas a obrigação da educação física, quando se praticava voleibol, futsal, handebol, futebol, basquete entre outros. Não existe, no trabalho de base, nenhum programa permanente de incentivo, seja da iniciativa pública ou privada que tenha como foco preparar o jovem para ser um atleta olímpico, ou seja, quem quiser tem que improvisar tampa de isopor como prancha, participar de algum projeto social do bairro por iniciativa de um voluntário sem dinheiro e estrutura ou treinar no quintal de casa, correndo risco. A vitória é exclusivamente deles, não tem essa de pátria de chuteiras, aqui a autoridade ou o empresário famoso só aparece na hora de foto ao lado daquele que venceu sozinho. Nesse momento, todos querem tirar a sua casquinha na fama alheia. É o que penso e, logo escrevo.

R2FITNESS ACADEMIA NA NOVA MOSSORÓ

É sempre bom buscar uma atividade física, não apenas para se manter em boa forma pensando no aspecto visual, que também seja por isso, mas o principal objetivo é cuidar da saúde. E é nesse momento que nós precisamos, além de uma boa avaliação médica, nos preocupar em frequentar uma academia com profissionais qualificados e de boa estrutura para atender aos nossos objetivos, sem colocar em risco nossa segurança.

Isso posto, parabenizo ao casal Ramon e Emanuelle pelo empreendimento que surge no bairro Nova Mossoró, as margens da BR-304, saída para Tibau e Fortaleza. Chegando ainda em agosto a R2Fititness Academia. E eles mandar dizer que tem musculação, avaliação física, treinos por app, avaliação nutricional, funcional, fit dance e rit box. Com planos a partir de R$ 59,90 mensal. E outra dica bacana é que, os primeiros alunos que se matricularem vão concorrer a avaliação física, avaliação nutricional e brindes. Previsão de inauguração, dia 28 de agosto. Confira no instagram @r2fitnes­_s. Votos de sucesso.

EQUIPAMENTO

Um passo de cada vez, porém em caminhada firme, a diretoria do Mossoró Esporte Clube (MEC) vai estruturando o seu centro de treinamento e Casa do Atleta. Esta semana foi anunciada a aquisição de equipamentos de ar condicionado para melhor conforto do ambiente além da compra de máquinas de fazer gelo. Inclusive tomando como base aquelas existentes na Arena das Dunas, em Natal. Com a metade de sua potência. As informações vão chegando e nós vamos comentando por aqui. Sempre no aguardo também por detalhes das demais equipes que irão disputar a Série B do certame potiguar. Inclusive o Baraúnas. É bom esse tipo de transparência pois leva motivação ao torcedor e, quem sabe, a possíveis colaboradores.

PARAIBANOS

Na cola dos potiguares estão os paraibanos. Falo aqui do Campeonato Brasileiro da Série D e a classificação do Grupo A3. No momento estão na dianteira as equipes do ABC e América, ambos do Rio Grande do Norte e logo atrás os mais próximos nas últimas rodadas tem sido os representantes da Paraíba, Campinense e Treze, os dois da cidade de Campina Grande. Um pouco mais atrás surge um cearense, o Atlético. Aqui ficamos na torcida para que os potiguares mantenham a dianteira e não deixem escapar a classificação. Se o momento é bom, é fazer uso da melhor maneira possível e tentar buscar o acesso para a Série C. A luta é difícil, pois tem outro paraibano correndo por fora, o Sousa. Ninguém da linha de frente pode tropeçar.

FINALISTA

Não foi fácil, mas o Brasil é finalista no futebol masculino dos Jogos Olímpicos de Tóquio. A cada jogo uma história diferente em uma competição de tiro curto na qual é preciso montar a cada jogo uma estratégia diferente, e o importante de tudo, vencer. Em campeonato longo você pode administrar situações de acordo com os adversários, pois terá durante um bom tempo condições de recuperação, porém em Copa do Mundo e Jogos Olímpicos, é preciso entrar em campo como se cada jogo fosse a partida final, até porque existem confrontos eliminatórios ou, mesmo avançando, que tiram o seu perdedor da briga pelo ouro olímpico. É torcer agora que no sábado, 07, estejamos ao final de tudo no ponto mais alto do pódio.

SARRAFO

Pelas informações, assim como na prova, a história também se repetiu fora dela como aconteceu em 2016 no Brasil. O atleta Thiago Braz, representante do Brasil no salto com vara, não era visto como favorito. Nem mesmo a medalha de ouro de cinco anos atrás foi o suficiente para convencer o mundo do atletismo que ele poderia repetir o feito. Contra a as contusões, condições físicas não ideais e a desconfiança, ele partiu para o salto e ultrapassou o sarrafo a 5,87 metros de altura. Pronto, lugar no pódio garantido. Não importa se desta vez não foi dourada, porém a medalha de bronze provou que ele segue no páreo para, quem sabe em París, voltar a ocupar mais uma vez seu espaço entre os melhores. Um nome brasileiro já escrito na história do atletismo mundial.

VOLTOU

Jogando um futebol de alto nível técnico e tático, o Flamengo voltou a ser um time arrasador. E tudo isso sem fazer barulho, sempre entra e sai do campo com um discurso de respeito ao adversário, porém de trabalho sério sempre em busca da vitória e, se possível como consequência do jogo, com boa margem de gols. Como disse em outras oportunidades, que o exemplo seja seguido pelos demais clubes, principalmente aqueles da linha de frente, para que tenhamos mais uma vez o futebol brasileiro respeitado em todas as partes do mundo, como era em passado não muito distante. O sucesso do outro não deve ser motivo de revolta para agredi-lo, e sim fonte de inspiração para que eu faça o mesmo. Organização financeira, gestão comprometida com o clube e uma boa dose de planejamento.

Rapidinhas

GRANDE desafio. O treinador Wanderlei Luxemburgo retorna e assume o time do Cruzeiro. Coragem.

UMA dica. Já que faltam políticas públicas, os grandes clubes de futebol poderiam investir mais em esportes olímpicos.

EXISTEM alguns bons exemplos de Palmeiras e Flamengo na ginástica. Pode melhorar.